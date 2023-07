Ventimiglia e il comprensorio invasi dai francesi: controlli extra per i carabinieri

La Festa Nazionale in Francia ha richiesto un’attenzione extra ai Carabinieri Ventimiglia, impegnati fino a notte in una complessa attività di controllo del territorio. Ieri la città di confine è stata letteralmente presa d’assalto dai francesi. Un aumento esponenziale delle presenze che ha interessato tutto il comprensorio intemelio, portando ad un incremento dell’attività di prevenzione e con particolare attenzione alle località maggiormente frequentate da giovani e turisti.



Nel corso di un servizio coordinato a largo raggio predisposto nella serata di ieri, le pattuglie dell’Arma hanno controllato 5 locali notturni tra Ventimiglia, Camporosso mare e Dolceacqua, identificando gli avventori e verificando la regolarità delle autorizzazioni ed il rispetto delle norme in tema di somministrazione di alcolici. Lungo le principali direttrici di traffico, i Carabinieri hanno effettuato diversi posti di controllo sulla circolazione stradale, finalizzati a garantire l’ordinato flusso degli automobilisti ed a prevenire condotte di guida pericolose per la pubblica incolumità.



La complessiva attività di prevenzione ha consentito di identificare oltre 40 persone e 25 veicoli. Sono state elevate sanzioni amministrative a carico di uno straniero del luogo, in regola con le norme sul soggiorno, trovato alla guida di un motociclo privo di assicurazione e senza aver mai conseguito la patente. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo, mentre un altro conducente è stato sanzionato per l’omessa revisione dell’auto sulla quale si trovava alla guida. In via Tenda, a Ventimiglia, i militari hanno sorpreso due giovani somali, richiedenti asilo, i quali, in stato di evidente ubriachezza, stavano “armeggiando” nelle vicinanze di un Tir in sosta lungo la strada. Condotti in caserma per la loro identificazione, sono stati sanzionati per ubriachezza e nei loro confronti è stato attivato il Daspo urbano con un ordine di allontanamento immediato dal luogo per 48 ore.



I controlli non hanno tralasciato il consueto mercato settimanale, preso letteralmente “d’assalto” dai numerosissimi francesi giunti a Ventimiglia; le pattuglie appiedate hanno svolto mirati servizi antiborseggio e sequestrato a venditori abusivi oltre 60 borse e articoli di pelletteria recanti marchi di lusso contraffatti.