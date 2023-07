Sanremo: netturbino morto sul lavoro, la bara di Antonio Gullo portata in chiesa dai colleghi

Alla chiesa del Sacro Cuore di Bussana alcune centinaia di persone hanno dato l'ultimo saluto ad Antonio Gullo. Amici, colleghi, parenti, amministratori, davvero tante le persone che hanno preso parte al funerale del netturbino 51enne morto sul lavoro mercoledì a Sanremo.





Il feretro è stato portato dentro la chiesa dai colleghi di Gullo in un commosso applauso. Presenti il sindaco Alberto Biancheri, il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande, il vicesindaco Costanza Pireri, l'assessore Sara Tonegutti, il consigliere comunale Daniele Ventimiglia. Oltre agli amministratori comunali hanno partecipato anche i vertici di Amaie Energia. Numerosa anche la rappresentanza del Taggia squadra dove milita il figlio del 51enne.

Gullo era molto conosciuto in città e benvoluto da tutti. Durante l'omelia il parroco Don Alfredo ha detto: “Sulla bocca di tutte le persone incontrate negli ultimi giorni c’erano queste parole: ‘Non è giusto morire così’. Mi hanno fatto pensare perché le condivido. Non si può morire mentre si fa il proprio dovere con amore e umanità. Non si può. Oggi siamo qui a dirlo tutti al Signore. Tutta Sanremo, dove ha lavorato lo dice al Signore. Morire sul lavoro è una disgrazia e davanti agli uomini rivendichiamo questa ingiustizia”.

“Non sia turbato il vostro cuore, ci dice Gesù, abbiate fede in dio e in me. Difficile non essere turbati. Il turbamento lo traduciamo con tristezza, pianto e rabbia. Dobbiamo saper guardare in alto dice Gesù perché quando vi chiamerò abbiate la fortuna di vivere per sempre con me. Facciamo fatica a capirlo perché le fortune le misuriamo con la ricchezza invece Gesù la misura con un qualcosa che dopo la morte supera tutto con categorie umane che non possiamo capire.

“Gesù è padrone della nostra vita perché la considera. Non capiremo mai su questa terra perché gli abbia tolto la vita. Solo guardando il crocifisso possiamo avere un po’ di luce.

“Signore aiutaci a guardarti in faccia e fare il cammino verso te. Eucarestia e messa è il gesto più grande della Chiesa per dirci che in questa disgrazia deve esserci tanta speranza. Con occhi aperti sul destino vivo perché il Signore ci aiuta ed è presente in noi e ci fa andare avanti”. All’uscita della chiesa sono stati liberati in cielo dei palloncini, in particolare un grande cuore rosso lasciato andare dal figlio. Infine da un mezzo della nettezza urbana è stato suonato a lungo il clacson e non sono mancati ancora gli applausi per l'ultimo saluto al 51enne.