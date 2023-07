Bordighera: un campo estivo nella villa confiscata alla criminalità, ad agosto ospiterà mostra della legalità

A Bordighera nella villa confiscata in via Cornice dei Due Golfi si svolgerà un campo estivo. La decisione di assegnazione temporanea dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata, è stata presa dal Direttore dell’Agenzia Nazionale che si occupa di questi beni, il Prefetto Bruno Corda. A livello della provincia di Imperia, c’è stato l’intervento del prefetto di Imperia, Dott. Valerio Massimo Romeo, insieme alla prof.ssa Maura Orengo per l’al’Associazione Libera che promuove iniziative per la legalità.

La villa verrà usata per un progetto della rete di associazioni di volontariato, coordinata da Libera e Spes – Auser. I ragazzi faranno attività di aggregazione giovanile, volte a riaffermare il rispetto della legalità come obiettivo necessario per la crescita sociale e a ribadire il rifiuto verso ogni forma di infiltrazione criminale nel tessuto sociale del territorio imperiese.



"Dal 2020, in seguito al sequestro definitivo, seguiamo la sorte di questo bene che, data la sua consistenza, consentirà di realizzare molte iniziative di interesse sociale destinate alle fasce deboli del nostro territorio. - spiega la referente di Libera, Maura Orengo - Dopo lo sgombero dello scorso settembre, realizzato dalle Forze dell'Ordine coordinate dal Prefetto Armando Nanei, la Prefettura di Imperia, nella persona del nuovo Prefetto, Dott. Valerio Massimo Romeo, ha proseguito con costante impegno l'iter finalizzato all'assegnazione, dando un forte segnale dell'azione dello Stato per la legalità”.



“Dopo l'apertura ufficiale, è ora possibile iniziare ad utilizzarlo a scopo educativo e aprirlo per nuovi progetti. Nel mese di agosto provvederemo a riadattare alcuni spazi in cui realizzeremo un Campo E!State Liberi. Parteciperanno circa 20 giovani volontari che domenica 27 agosto, all'interno del Progetto Beni in Rete sostenuto da Fondazione San Paolo, allestiranno una mostra e un evento pubblico. - annuncia - Si dimostrerà così l'importanza del riutilizzo sociale dei Beni Confiscati e sarà possibile vedere da vicino gli spazi e le testimonianze di quella che era la presenza mafiosa. L'Associazione capofila dell'iniziativa è SPES-AUSER di Ventimiglia, i cui ospiti parteciperanno attivamente ai laboratori e alle attività sociali. Ci sostengono Caritas Intemelia, SPI-CGIL, Ass. Oltre Sanremo, Me We Abitare Collaborativo, Sez. Soci Coop Ventimiglia, Ass. Pace Lavoro Legalità. Il 28 agosto si uniranno al gruppo altri 20 ragazzi partecipanti al Festival Scambi di Sanremo col quale collaboriamo. Iniziamo così, come nel mese di marzo nei terreni di Vallecrosia, con un'iniziativa di educazione alla legalità per i giovani e la cittadinanza, sperando che anche in questo caso si riesca ad ottenere, senza troppi indugi, un'assegnazione definitiva".

Il Prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, nel ringraziare la disponibilità del Ministero dell’Interno e, in particolare, la sensibilità alla questione mostrata dal Prefetto Bruno Corda, ha evidenziato come: “…lo svolgimento di un’iniziativa di promozione della cultura e della legalità in un immobile confiscato alla criminalità organizzata può essere considerato come la più alta e nobile forma di rivalsa della collettività nei confronti del potere mafioso e attraverso la quale si testimonia la forte presenza dello Stato sul territorio. Si tratta – ha continuato il Prefetto – di un importante segnale di rinnovazione e di speranza poiché l’iniziativa costituisce un’occasione per dare all’immobile una nuova veste, intrisa dei sani valori della legalità e dell’inclusione sociale, valori di cui da sempre Libera si fa promotrice sul territorio”.



Ricordando il sopralluogo effettuato nell’immobile in occasione della “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, il Prefetto ha inoltre evidenziato come la promozione dell’iniziativa si inserisce nell’ambito di un vasto panorama di interventi avviati dalla Prefettura, volti a consentire l’effettiva destinazione dei beni confiscati alla mafia - d’intesa con i Sindaci dei comuni interessati e con le associazioni di volontariato - a finalità di carattere sociale, assicurando così efficacia concreta alle misure adottate dall’Autorità Giudiziaria aventi ad oggetto patrimoni connessi a contesti criminali. Il Prefetto, inoltre, ha ringraziato il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, il quale sta procedendo all’attivazione delle utenze presso l’immobile affinché possano essere avviate le attività del campo estivo.