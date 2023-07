Riva Ligure emergenza deiezioni canine, nuovi metodi contro i padroni incivili

Riva Ligure sta cercando altri metodi per porre fine ad un comportamento che sta rovinando l'immagine del paese turistico. Il primo cittadino ha annunciato di aver avviato un confronto con Polizia Locale e Segreteria per trovare nuove vie per responsabilizzare gli incivili.



Intanto, alcuni colleghi amministratori dei comuni vicini che da tempo convivono con lo stesso problema hanno annunciato e messo in atto le soluzioni più disparate senza esito: da chi promuoveva la caccia al padrone attraverso l'analisi del DNA di 'fido' senza poi metterla in pratica per via dei costi (e della rivolta dei padroni degli animali), a chi ha disseminato cestini ad hoc per le deiezioni e dopo poco tempo li ha trovati usati come un qualsiasi gettacarte. Insomma argomento spinoso e problema difficile da risolvere, non resta che aspettare per vedere se Riva Ligure riuscirà nell'impresa.