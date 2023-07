CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 15 luglio 2023

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina il film al Roof 4 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- MISSION IMPOSSIBLE DEAD RECKONING PARTE 1 – ore 16.40 - 21.00 – di Christopher McQuarrie - con Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson - Azione - "Un sottomarino sovietico viene affondato da un proprio torpedo: lanciato contro una minaccia fantasma, gli viene poi ritorto contro dall'intelligenza artificiale infiltrata a bordo del sistema. È solo una delle azioni di quella che viene definita ‘entità’, una IA divenuta senziente su cui tutti vogliono mettere le mani, ma a sua volta decisamente capace di difendersi e di contrattaccare. Il montare della crisi coinvolge così l'IMF ed Ethan Hunt, che inizia la sua nuova impossibile missione, sempre al fianco dei fidati Benji e Luther, andando a salvare l'amica Ilsa Faust. Presto Ethan si imbatterà nella ladra Grace, ritroverà la Vedova Bianca, e dovrà vedersela con gli agenti al servizio dell'Entità, ossia la letale Paris e un vecchio nemico di nome Gabriel...”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO – ore 17.15 – 21.15 – di James Mangold – con Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook – Avventura/Azione - "Indiana Jones ha appeso il cappello e da qualche anno insegna archeologia all'università di New York. In attesa di un divorzio, che pesa come il lutto del figlio, il professor Jones si trascina al lavoro e dentro una vita ordinaria 'scossa' soltanto dagli schiamazzi dei vicini. Alla vigilia della conquista della Luna, riceve la visita di Helena Shaw, figlia di un vecchio amico 'ucciso' dalla sua ossessione: la macchina di Anticitera, congegno meccanico concepito da Archimede per trovare buchi temporali. La metà del quadrante riposa da anni negli archivi di Indiana Jones, dopo averlo sottratto ai nazisti sconfitti nel 1944. Tornata dal suo passato, Helena vorrebbe recuperare il curioso reperto per venderlo a un'asta in Marocco. A pedinarla, bramando lo stesso bene, è Jürgen Voller, ex nazista che ha partecipato al progetto Apollo 11 sotto falso nome. (Ab)battuto anni prima da Indiana Jones su un treno in corsa, vuole rintracciare le due parti del quadrante e viaggiare nel tempo cambiando il corso della Storia. Una sparatoria in piena 'parata lunare' avvia la ricerca del prezioso oggetto. Tra Marocco e Sicilia, nazisti e antichi romani, l'avventura è servita...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- LE MIE RAGAZZE DI CARTA – ore 17.00 – 19.00 – di Luca Lucini - con Maya Sansa, Andrea Pennacchi, Alvise Marascalchi, Cristiano Caccamo, Raffaella Di Caprio - Commedia - "Siamo alla fine degli anni 70, nel trevigiano, in un periodo in cui la rapida espansione delle città investe anche la famiglia Bottacin, composta da Primo, Anna e Tiberio. Per loro, e in particolare per il giovane Tiberio, il cambiamento dalla vita contadina a un contesto urbano sarà piuttosto tumultuoso. Il racconto di un periodo storico di grandi trasformazioni sociali ed economiche, in cui anche le sale cinematografiche, luoghi tipici di fruizione comunitaria, dovettero ripiegare verso una programmazione a luci rosse per evitare il fallimento...”

Voto della critica: ***

- DOUBLE SOUL – ore 21.30 – di Valerio Esposito (II) - con Julian Sands, Paz Vega, F. Murray Abraham, Danny Glover, Francesca Tizzano - Drammatico - "La storia segue le vicende di due donne, due gemelle identiche che però sono completamente diverse nel comportamento e nello stile di vita. Mentre una è concentrata sulla carriera nello spietato mondo della finanza, sempre in tensione e in antagonismo con gli altri "squali" con i colletti bianchi, l'altra è un'artista che vive la sua vita relazionandosi al mondo attraverso i suoi sensi e la sua arte. Due punti di vista femminili diversi tra l'Italia e il Medio Oriente, affrontando i rischi che le persone sono disposte a correre per raggiungere i loro obiettivi e la determinazione di affermare la propria identità...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ELEMENTAL – ore 17.15 - 21.45 – di Peter Sohn - con le voci di Valentina Romani, Stefano De Martino - Animazione - "Ember Lumen, adolescente di temperamento, è cresciuta a Elemental City, città multietnica dove gli abitanti sono fatti di fuoco e di acqua, di terra e di aria. La città, a maggioranza acquatici, è insofferente ai migranti, soprattutto quelli ardenti come Ember, che non perdono occasione per umiliare e 'raffreddare'. Completamente dedicata al suo vecchio padre a un passo dalla pensione, ha deciso di dargli il cambio nell'attività di famiglia, un negozio di prodotti 'etnici' frequentato da clienti esigenti che non mancano di indispettirla. Durante una crisi di collera, l'ennesima, che fa tremare muri e condotti, un'onda anomala recapita al suo indirizzo Wade Ripple, water gay timido e sentimentale, pieno di buoni propositi e lacrime che versa copiosamente alla prima emozione. Incompatibili per le leggi di Elemental, i due elementi antagonisti stabiliranno una connessione che volgerà presto in amore...”

Voto della critica: ***

- RUBY GILLMAN - LA RAGAZZA CON I TENTACOLI – ore 19.30 – di Kirk De Micco, Faryn Pearl - Animazione - "Ruby Gillman è allegra, colorata e simpatica, almeno quanto è colorato e affiatato il suo gruppo di amiche. È anche una scheggia in matematica e una figlia obbediente, specie quando si tratta di rispettare il diktat di casa Gillman: stare lontani dall'oceano. Quando però il ragazzino che le fa battere il cuore finisce in acqua con lo skate e stenta a riemergere, Ruby non ci pensa due volte e si tuffa, scoprendo un paio di cose su di sé che le erano state taciute dalla nascita. Per esempio che non è un essere umano bensì un kraken gigante, vale a dire un essere mitologico caratterizzato da potenza devastante e tentacoli fluorescenti...”

Voto della critica: *** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- INSIDIOUS: LA PORTA ROSSA (vm 14) – ore 17.00 - 21.30 – di Patrick Wilson - con Ty Simpkins, Patrick Wilson, Hiam Abbass, Sinclair Daniel, Andrew Astor – Horror/Thriller - "In Insidious: La Porta Rossa, il cast originario del franchise horror si riunisce nell'ultimo capitolo della terrificante saga della famiglia Lambert. Per mettere a tacere i loro demoni una volta per tutte, Josh e Dalton, ormai in età da college, devono spingersi nell'’Altrove’ più a fondo di quanto non abbiano mai fatto, affrontando l'oscuro passato della loro famiglia e una serie di nuovi e più spaventosi terrori che si nascondono dietro la porta rossa...”

Voto della critica: ***

- KIKI CONSEGNE A DOMICILIO (rassegna Un mondo di sogni animati) - ore 19.15 - di Miyazaki Hayao – Animazione - "Kiki, un'aspirante maga, ha appena compiuto 13 anni. Seguendo la tradizione, che vuole che i maghi a quell'età lascino la loro casa per un anno cercando di cavarsela da soli, Kiki, insieme al suo gatto parlante Gigi, va a vivere nella città di Korico…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- MISSION IMPOSSIBLE DEAD RECKONING PARTE 1 – ore 21.15 – di Christopher McQuarrie - con Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson - Azione - "Un sottomarino sovietico viene affondato da un proprio torpedo: lanciato contro una minaccia fantasma, gli viene poi ritorto contro dall'intelligenza artificiale infiltrata a bordo del sistema. È solo una delle azioni di quella che viene definita ‘entità’, una IA divenuta senziente su cui tutti vogliono mettere le mani, ma a sua volta decisamente capace di difendersi e di contrattaccare. Il montare della crisi coinvolge così l'IMF ed Ethan Hunt, che inizia la sua nuova impossibile missione, sempre al fianco dei fidati Benji e Luther, andando a salvare l'amica Ilsa Faust. Presto Ethan si imbatterà nella ladra Grace, ritroverà la Vedova Bianca, e dovrà vedersela con gli agenti al servizio dell'Entità, ossia la letale Paris e un vecchio nemico di nome Gabriel...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO – ore 21.15 – di James Mangold – con Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook – Avventura/Azione - "Indiana Jones ha appeso il cappello e da qualche anno insegna archeologia all'università di New York. In attesa di un divorzio, che pesa come il lutto del figlio, il professor Jones si trascina al lavoro e dentro una vita ordinaria 'scossa' soltanto dagli schiamazzi dei vicini. Alla vigilia della conquista della Luna, riceve la visita di Helena Shaw, figlia di un vecchio amico 'ucciso' dalla sua ossessione: la macchina di Anticitera, congegno meccanico concepito da Archimede per trovare buchi temporali. La metà del quadrante riposa da anni negli archivi di Indiana Jones, dopo averlo sottratto ai nazisti sconfitti nel 1944. Tornata dal suo passato, Helena vorrebbe recuperare il curioso reperto per venderlo a un'asta in Marocco. A pedinarla, bramando lo stesso bene, è Jürgen Voller, ex nazista che ha partecipato al progetto Apollo 11 sotto falso nome. (Ab)battuto anni prima da Indiana Jones su un treno in corsa, vuole rintracciare le due parti del quadrante e viaggiare nel tempo cambiando il corso della Storia. Una sparatoria in piena 'parata lunare' avvia la ricerca del prezioso oggetto. Tra Marocco e Sicilia, nazisti e antichi romani, l'avventura è servita...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- RUBY GILLMAN - LA RAGAZZA CON I TENTACOLI – ore 20.00 – di Kirk De Micco, Faryn Pearl - Animazione - "Ruby Gillman è allegra, colorata e simpatica, almeno quanto è colorato e affiatato il suo gruppo di amiche. È anche una scheggia in matematica e una figlia obbediente, specie quando si tratta di rispettare il diktat di casa Gillman: stare lontani dall'oceano. Quando però il ragazzino che le fa battere il cuore finisce in acqua con lo skate e stenta a riemergere, Ruby non ci pensa due volte e si tuffa, scoprendo un paio di cose su di sé che le erano state taciute dalla nascita. Per esempio che non è un essere umano bensì un kraken gigante, vale a dire un essere mitologico caratterizzato da potenza devastante e tentacoli fluorescenti...”

Voto della critica: ***

- INSIDIOUS: LA PORTA ROSSA – ore 21.45 – di Patrick Wilson - con Ty Simpkins, Patrick Wilson, Hiam Abbass, Sinclair Daniel, Andrew Astor – Horror/Thriller - "In Insidious: La Porta Rossa, il cast originario del franchise horror si riunisce nell'ultimo capitolo della terrificante saga della famiglia Lambert. Per mettere a tacere i loro demoni una volta per tutte, Josh e Dalton, ormai in età da college, devono spingersi nell'’Altrove’ più a fondo di quanto non abbiano mai fatto, affrontando l'oscuro passato della loro famiglia e una serie di nuovi e più spaventosi terrori che si nascondono dietro la porta rossa...”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- MISSION IMPOSSIBLE DEAD RECKONING PARTE 1 – ore 21.15 – di Christopher McQuarrie - con Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson - Azione - "Un sottomarino sovietico viene affondato da un proprio torpedo: lanciato contro una minaccia fantasma, gli viene poi ritorto contro dall'intelligenza artificiale infiltrata a bordo del sistema. È solo una delle azioni di quella che viene definita ‘entità’, una IA divenuta senziente su cui tutti vogliono mettere le mani, ma a sua volta decisamente capace di difendersi e di contrattaccare. Il montare della crisi coinvolge così l'IMF ed Ethan Hunt, che inizia la sua nuova impossibile missione, sempre al fianco dei fidati Benji e Luther, andando a salvare l'amica Ilsa Faust. Presto Ethan si imbatterà nella ladra Grace, ritroverà la Vedova Bianca, e dovrà vedersela con gli agenti al servizio dell'Entità, ossia la letale Paris e un vecchio nemico di nome Gabriel...”

Voto della critica: ****

SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

- MISSION IMPOSSIBLE DEAD RECKONING PARTE 1 – ore 21.30 – di Christopher McQuarrie - con Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson - Azione - "Un sottomarino sovietico viene affondato da un proprio torpedo: lanciato contro una minaccia fantasma, gli viene poi ritorto contro dall'intelligenza artificiale infiltrata a bordo del sistema. È solo una delle azioni di quella che viene definita ‘entità’, una IA divenuta senziente su cui tutti vogliono mettere le mani, ma a sua volta decisamente capace di difendersi e di contrattaccare. Il montare della crisi coinvolge così l'IMF ed Ethan Hunt, che inizia la sua nuova impossibile missione, sempre al fianco dei fidati Benji e Luther, andando a salvare l'amica Ilsa Faust. Presto Ethan si imbatterà nella ladra Grace, ritroverà la Vedova Bianca, e dovrà vedersela con gli agenti al servizio dell'Entità, ossia la letale Paris e un vecchio nemico di nome Gabriel...”

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- LA STANZA DELLE MERAVIGLIE – ore 21.00 – di Lisa Azuelos – con Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel, Xavier Lacaille, Martine Schambacher, Hiroki Hasegawa - Drammatico - "Thelma è sconvolta quando suo figlio dodicenne Louis viene investito da un tir e entra in coma. In preda alla disperazione, mentre fruga tra le cose del ragazzo, trova il suo diario con una lista di desideri. Leggendola, Thelma scopre che suo figlio nasconde un lato non solo molto creativo, ma anche avventuroso, che lo ha portato a sognare viaggi in giro per il mondo. Speranzosa di aiutarlo a uscire dal coma, la donna decide di fare tutto ciò che c'è scritto sulla lista, così da esaudire tutti i desideri del figlio. Ha inizio quindi per Thelma un percorso che la porterà a viaggiare dal Giappone al Portogallo e le insegnerà che c'è sempre un motivo per continuare a vivere...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- MISSION IMPOSSIBLE DEAD RECKONING PARTE 1 – ore 21.00 – di Christopher McQuarrie - con Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson - Azione - "Un sottomarino sovietico viene affondato da un proprio torpedo: lanciato contro una minaccia fantasma, gli viene poi ritorto contro dall'intelligenza artificiale infiltrata a bordo del sistema. È solo una delle azioni di quella che viene definita ‘entità’, una IA divenuta senziente su cui tutti vogliono mettere le mani, ma a sua volta decisamente capace di difendersi e di contrattaccare. Il montare della crisi coinvolge così l'IMF ed Ethan Hunt, che inizia la sua nuova impossibile missione, sempre al fianco dei fidati Benji e Luther, andando a salvare l'amica Ilsa Faust. Presto Ethan si imbatterà nella ladra Grace, ritroverà la Vedova Bianca, e dovrà vedersela con gli agenti al servizio dell'Entità, ossia la letale Paris e un vecchio nemico di nome Gabriel...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- RUBY GILLMAN - LA RAGAZZA CON I TENTACOLI – ore 21.00 – di Kirk De Micco, Faryn Pearl - Animazione - "Ruby Gillman è allegra, colorata e simpatica, almeno quanto è colorato e affiatato il suo gruppo di amiche. È anche una scheggia in matematica e una figlia obbediente, specie quando si tratta di rispettare il diktat di casa Gillman: stare lontani dall'oceano. Quando però il ragazzino che le fa battere il cuore finisce in acqua con lo skate e stenta a riemergere, Ruby non ci pensa due volte e si tuffa, scoprendo un paio di cose su di sé che le erano state taciute dalla nascita. Per esempio che non è un essere umano bensì un kraken gigante, vale a dire un essere mitologico caratterizzato da potenza devastante e tentacoli fluorescenti...”

Voto della critica: ***





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it