Sanremo: palazzo Bellevue si rifà il trucco, l'ingresso tra restauri e mostre

A Sanremo ha preso il via il restauro dell'ingresso del palazzo Comunale. Si tratta della seconda tranche di un intervento seguito e fortemente voluto dall'assessore Silvana Ormea.

"L'ingresso del Comune è il nostro biglietto da visita. - spiega l'assessore Ormea - Si è trattato di interventi necessari e siamo stati abili nel riuscire a trovare i soldi. I fregi storici dell'ingresso, risalenti alla nascita di palazzo Bellevue, erano stati danneggiati da un'infiltrazione d'acqua partita dai piani superiori. Le pareti si stavano screpolando e sfogliando, non si poteva attendere oltre. I lavori procederanno in modo spedito in modo da limitare i disagi per dipendenti e cittadini".

A gennaio c'era già stata una prima fase dei lavori con la pulizia e la sistemazione della copertura in vetro dello storico ingresso. Oltre a questo, nel frattempo, è stato messo a nuovo il parquet della Sala degli Specchi ed è stata sostituita la passatoia.

"Presentarsi bene è importante, stiamo parlando del palazzo del Comune di Sanremo. - sottolinea l'assessore Ormea - Oltre a questi interventi abbiamo cercato di porre attenzione anche alla forma e per questo abbiamo fornito nuove divise uguali agli uscieri presenti all'ingresso e ai piani, in modo che siano anche facilmente riconoscibili anche dagli utenti che vengono in municipio".