Salvata dopo un tragico incidente, i ringraziamenti di un fratello agli operatori sanitari dell'ospedale di Imperia

"Vorrei rivolgere dei ringraziamenti agli operatori del reparto di rianimazione di Imperia che si sono presi cura di mia sorella (O.K.) coinvolta nell'incidente frontale del 28 giugno avvenuto sull'autostrada A10 tra Sanremo e Arma di Taggia. Tuttora è ancora ricoverata in chirurgia ma ha trascorso 11 giorni in rianimazione in prognosi riservata dopo aver affrontato due interventi: il primo per emorragia addominale e, dopo due giorni, per una perforazione intestinale trasformatasi in peritonite. Se non fosse stato per gli ottimi medici mia sorella ora non sarebbe stata più tra noi".