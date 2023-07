Il 22 e il 23 luglio la 5ª edizione della Beach Waterpolo Cup Imperia

Beach Waterpolo Cup Imperia è giunto alla sua quinta edizione. Nato dalla passione di quattro amici per lo sport e la pallanuoto, con il supporto logistico e burocratico della Rari Nantes Imperia. L’evento di quest’anno, programmato per il 22 e 23 luglio nello specchio acqueo fronte lo stabilimento Baia Salata, vedrà affrontarsi otto squadre miste composte da almeno otto atleti ciascuna. Verrà allestito un campo gonfiabile, visibile da più parti del litorale del Prino.

Il clima goliardico farà da padrone, accompagnato comunque da un buon tasso tecnico data la presenza di giocatrici e giocatori di Serie A1, A2 ed ex campioni. Le partite, suddivise in due tempi da otto minuti ciascuno, vedranno in acqua tre giocatori di movimento più il portiere per ogni squadra. Dopo una prima fase a gironi, si procederà con le gare ad eliminazione diretta e dunque le finali.

“Sarà inoltre una bella pubblicità per la pallanuoto. Nella speranza che tanti giovani bagnanti, di Imperia e non solo, possano appassionarsi a questo sport” dichiarano gli organizzatori.

“Tra le motivazioni che ci muovono ad organizzare il torneo, c’è il supporto alla Polisportiva Integrabili e di ANFFAS - aggiungono - molti frequentano la ‘Cascione’ e così abbiamo un contatto quasi quotidiano. Per questo abbiamo deciso di devolvere parte del ricavato nell’acquisto di attrezzatura ludico-sportiva che verrà installata presso la casa semiresidenziale ‘Casa di Primo e Lilli’ dove i nostri amici soggiornano per alcuni giorni a settimana”.