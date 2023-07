Calcio, Serie D. La Sanremese ingaggia l'attaccante classe '97 Christian Silenzi

In vista della prossima stagione la Sanremese ha ingaggiato l'attaccante classe '97 Christian Silenzi, lo scorso anno 26 presenze e 7 reti nel Seregno.



Nato a Treviso il 24 maggio 1997, alto 1.89 per 88 kg, Silenzi è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e della Reggiana. Con i granata ha esordito in C nel 2015/16. Poi, sempre in C, ha giocato per due stagioni nella Reggina, nell’Olbia e nell’Albissola. Nel 2019 è sceso in D ed ha militato nel Chieri e nella Cittanovese, quindi è tornato in C ed ha indossato le maglie di Pro Vercelli e Vis Pesaro. Lo scorso anno, dopo mille peripezie, è stato protagonista nel Seregno, centrando la salvezza sul filo di lana ai play out di serie D.



Dotato di un gran fisico, Silenzi è una seconda punta di movimento che può fare l’esterno ma si adatta bene anche da punta centrale. È figlio d’arte: suo padre Andrea ha giocato, tra gli altri, con Reggiana, Napoli e Torino e vanta più di 150 presenze in serie A e una Supercoppa italiana vinta nel 1990 col Napoli di Maradona contro la Juventus di Maifredi, Baggio e Schillaci.



“Avere un papà così importante non è mai stato un peso, anzi – dichiara Silenzi – mio padre mi ha lasciato sempre molta libertà, non è mai stato invadente. Naturalmente mi ha dato tanti buoni consigli e se riuscirà verrà anche a vedere qualche partita a Sanremo. Siamo molto diversi. Lui era il classico centravanti, io sono più una seconda punta di movimento. Sono contento di vestire i colori biancoazzurri. Conosco poco il girone A, l’ho fatto solo col Chieri per pochi mesi prima che a causa del Covid si fermasse tutto. Quest’anno a Seregno ci siamo salvati ai play out dopo mille vicissitudini e alla fine abbiamo raccolto quanto seminato durante un campionato davvero difficile. So che la Sanremese gioca sempre per vincere e nelle ultime stagioni ha lottato per la promozione. Mi hanno parlato tutti molto bene della città e della piazza, sono sicuro di aver fatto la scelta giusta“.