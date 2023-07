Al Molo 8.44 continuano le occasioni: sconti fino al 70%

La settimana di saldi al Molo 8.44 è partita alla grande: le scontistiche arrivano fino al 70% e un significativo afflusso di gente ha fatto capolino nello shopping center di Vado Ligure per approfittare delle promozioni in corso.

"Ogni brand ha previsto promozioni e scontistiche differenti: vieni a scoprirle tutte e preparati ad un’esperienza di shopping in grandissimo risparmio… per vestire le tue vacanze e la tua estate. Ma non dimenticarti che rientrano nelle occasioni anche i giochi per i bimbi, il necessario per arredare la tua casa e molto altro. Ogni giornata trascorsa al Molo 8.44 è speciale" dicono dalla direzione del Molo.