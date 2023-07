Nuovo parco giochi per Arma di Taggia: il Comune accoglie l'appello delle famiglie

Da settembre Arma di Taggia avrà di nuovo un parco giochi . La giunta di Taggia ha approvato un progetto di riqualificazione in via Oro , su proposta dell'assessore ai lavori pubblici Espedito Longobardi.

L'intervento il cui costo è di 23mila euro, si ricollega alla chiusura del parco giochi nel viale delle Palme (LINK). La storica area per bambini sarà presto assorbita dal cantiere della nuova scuola. Un addio che ha generato non poche critiche da parte della comunità armese.



Secondo il progetto iniziale ci sarebbero voluti alcuni anni prima di rivedere un parco giochi pubblico ad Arma di Taggia. Per ovviare al problema e dare una risposta al problema manifestato dalla comunità, il Comune ha localizzato un'area alternativa, nel centro di Arma che si presta ad ospitare, scivoli, castelli e altalene, smontati dal viale delle Palme. Si tratta dei giardini tra via Oro e via Nuvoloni, uno spazio oggi usato più che altro dagli abitanti delle palazzine limitrofe o impropriamente come area cani. I lavori saranno eseguiti soprattutto dagli operai comunali.

"Abbiamo voluto ascoltare le famiglie"