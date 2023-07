Un nuovo attaccante per la Sanremese, "È stata la mia prima scelta, punto a tornare in C"

L’attaccante Daniele Rocco passa dal Legnano alla Sanremese Calcio. Rocco è nato a Magenta il 27 dicembre 1998, alto 1.72 per 70 kg e l'anno scorso ha registrato 35 presenze e 4 reti.



Il giovane calciatore ha esordito in C nella Reggiana e nei granata ha giocato per due anni. Dopo un campionato sempre in C con l’Alessandria, ha militato per tre stagioni nella Caronnese, prima di approdare l’estate scorsa a Legnano. Fantasista dal piede delicato e dalla tecnica sopraffina, Rocco può giocare in tutti i ruoli in attacco: predilige essere utilizzato da seconda punta ma si fa valere anche da trequartista alle spalle della classica boa.



“Sanremo è stata da subito la mia prima scelta – dichiara Rocco – non appena il mio procuratore mi ha prospettato questa possibilità, ho detto subito di sì. La società è seria e vuole vincere, la piazza ha la sua storia e i tifosi sono appassionati. C’è tutto per fare bene. Vedendo anche i confermati e i primi acquisti mi sembra che stia venendo su proprio una bella squadra. D’altra parte sia quando ho affrontato la Sanremese con la Caronnese, sia con il Legnano, ho sempre giocato contro una compagine forte che puntava al salto di categoria".



"Sono un destro naturale, mi metto a disposizione del mister: posso giocare in varie posizioni in attacco, mi piace svariare su tutto il fronte offensivo, per me è indifferente partire da destra o da sinistra, accentrarmi e tirare verso la porta o mandare in gol un compagno. Mi piacerebbe ritornare in C come all’inizio della mia carriera, spero di farlo con la maglia biancoazzurra" - conclude Rocco.