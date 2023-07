Nuoto: i risultati delle Finali regionali esordienti A degli atleti della 'Sanremo Like Swimiì'

La stagione natatoria, oltre che per i placidi vacanzieri sui lidi della Riviera, prosegue anche per le giovani atlete e per i giovani atleti della 'Sanremo Like Swimiì' che, alla 'Sciorba' di Genova, si sono cimentati nei campionati regionali estivi della categoria 'Esordienti A'.

"La copertina della manifestazione - spiegano dalla società sportiva - va a Giacomo Lanteri, le cui performance hanno fruttato due argenti nei 100 e 200 dorso e un bronzo nei 200 stile libero; buone, però, anche le sue prestazioni nei 100 rana (quarto) e nei 100 stile libero (settimo).

Un plauso va pure a Claudia Gibelli, iregina della ranai: quarta nei 200 (3’18i19) e quinta nei 100 (1’35i10). Sempre nei 200 rana c’è da registrare anche l’ottimo quinto tempo di Valeria Scardetta (3’08i83) e l’ottavo di Giulia Scarlatti.

Tornando al maschile, ancora nei 200 rana, degna di nota è stata l’ottava piazza di Mattia Bertellini (3’23i25). Vittorio Anfosso, invece, si è distinto nei 100 delfino e nei 400 stile libero (sesto), ancora nei 200 sl (settimo) e nei 100 sl (ottavo).

Da elogiare convintamente anche le prove degli altri elementi della squadra: Giorgia Fazio, Asia Cetraro, Giorgia Lasalandra, Francesca Rolando, Asia Viola, Samuele D’Aguì, Matteo Di Giorgio, Lara Calabria, Carlotta Lanteri e Benedetta Sciolè. Molti di loro, infatti, si trovavano per la prima volta a gareggiare in questo contesto di finale e, nonostante l’emozione e la forte concorrenza, hanno strappato in diversi casi un gratificante 'personal best'.

All’intero gruppo va dunque il plauso degli allenatori Stefano Martini, Cristina Avallone, Serena Revelli e Omar Aschero e del presidente Sebastiano Bonaccorso".