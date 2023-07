Gabriele Ferrara dell’Atletica 2000 Bordighera trionfa nei 2000 metri a Boissano

Gabriele Ferrara dell’Atletica 2000 Bordighera vince la gara, corsa in solitaria, dei 2000 m cadetti a Boissano con il tempo di 5'32"03.

“L’atleta conquista il record ligure di categoria, la seconda prestazione nazionale e la terza prestazione nazionale di sempre. Gabriele ha, infatti, sfiorato di tre secondi il record italiano di Yohannes Chiappinelli" - fa sapere l’Atletica 2000 Bordighera - “Nella tabella di punteggio internazionale questa prestazione vale 1124 punti, punteggio considerato di valore internazionale. Un plauso va anche ai suoi compagni di squadra: Lorenzo Rolando, cadetto, 1° classificato nel salto in lungo 5,80 e Marta Rondelli, cadetta, 49"60 sui 300 piani e 3,81 nel salto in lungo".

“A Boissano per l'Atletica Sanremo hanno partecipato, invece, Chiara Rambaldi, cadetta, che si è classificata prima nel salto in alto con la misura di 1,51 m; Virginia Biancone 1° classificata 60hs nelle ragazze in 14"53; Ilaria Rambaldi, cadetta, 7 classificata 80hs in 14"03 e Syria Ronchetti, cadetta, giunta al traguardo in 44"24 sui 300m" - dice Sergio Cagnati, allenatore di Gabriele Ferrara, che sarà impegnato, sabato prossimo, nei 1500 nel II Trofeo Città di Sanremo, manifestazione regionale open di atletica leggera che andrà in scena presso il campo di atletica di Pian di Poma, dove cercherà di raggiungere un altro prestigioso risultato.