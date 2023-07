Imperia: alla Concattedrale di San Maurizio il secondo concerto delle 'Serate leonardiane'

Stasera alle 21 il festival internazionale d’organo “Serate organistiche leonardiane” presenta il secondo concerto di questa XIII stagione presso la Concattedrale di San Maurizio di Imperia.

Ospite della seconda serata l’organista francese Vincent Fouré con un programma davvero interessante per sonorità e tecnica con musiche di Johann Sebastian Bach, Buxtheude, Listz e Tournemire, per un viaggio tra la letteratura tedesca e francese pieno di colori e che metteranno in risalto appieno le molteplici sonorità dell’organo della Concattedrale. Sotto il programma delle serate successive.

Giovedì 20 Luglio 2023 alle ore 21 al Duomo di San Maurizio di Imperia concerto del M° Giorgio Revelli (Italia), Giovedì 27 Luglio 2023 alle ore 21 al Duomo di San Maurizio di Imperia concerto del M° Franz Hauk (Germania), Giovedì 3 Agosto alle ore 21 al Duomo di San Maurizio di Imperia concerto del M° Waldemar Krawiec (Polonia). L’ingresso è libero ed i concerti verranno trasmessi in streaming su facebook in parte o integralmente.