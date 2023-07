Passaggio di consegne dell'Inner Wheel Club di Sanremo, alla presidenza riconfermata Anne Tasco Lieussanes

Nella splendida cornice del Circolo Canottieri a Sanremo si è svolto mercoledì scorso il tradizionale passaggio di consegne di fine anno, che in questa circostanza è stato una riconferma delle cariche.



Prossimo Presidente sarà ancora Anne Tasco Lieussanes, che, nell’ora blu della sera, sulla terrazza del Circolo ha riassunto l’attività svolta durante l’anno sociale.

Molti sono stati i services portati a termine : il mercatino di Natale a favore della “Casa grande di Giz”, la distribuzione delle rose “Donne d’Italia” ibridate da Antonio Marchese a favore del Centro antiviolenza “ISV Insieme Senza Violenza”, il concerto dell’Orchestra “Note Libere” a sostegno dell’attività didattica degli studenti di strumento, il rinnovo del service a favore dell’ “Emporio solidale” e la conferenza in collaborazione con l’Associazione “Donne medico” tenuta dal Dott. Roberto Ravera dal titolo “L’adolescenza nell’epoca dell’incertezza”, con cena benefica a favore di FHM Italia Onlus per contribuire alla creazione di un centro di accoglienza per giovani profughi dalle guerriglie della Sierra Leone.



Numerose anche le attività culturali: la conferenza sulla parità di genere, l’adesione al progetto Distrettuale tramite la conferenza “Creare competenze di vita”, la collaborazione con L’accademia di Belle Arti con la conferenza “I percorsi calviniani”, l’adesione al progetto distrettuale “Meraviglie nascoste” con le conferenze tenute nei luoghi scelti per rappresentare il nostro territorio: “Il Floriseum e la floricoltura” presso il Floriseum di Sanremo e “Vivere e lavorare nello spazio, la vita degli astronauti sulla stazione spaziale internazionale” presso l’Osservatorio astronomico “G.D. Cassini” di Perinaldo, quest’ultima ancora con la collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo.

Al tavolo della Presidente erano presenti anche la Past President Anna Fragomeni Jeraci-Bio, il Presidente del Rotary Club Sanremo Claudio Lacagnina ed i Presidente del Rotary Club Sanremo Hambury Massimo Rossano. Sotto un cielo stellato ed una superluna dal colore ramato si è concluso l’anno innerino con molti progetti per il futuro.