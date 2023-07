Sanremo: frontale tra un'auto e un mezzo per la raccolta della spazzatura, ferito netturbino

Nel primo pomeriggio, a Sanremo, frontale tra un'auto e un camioncino per la raccolta della spazzatura. Stando a una prima ricostruzione sembra che il conducente della vettura, per cause in via d'accertamento, abbia perso il controllo, andando in contromano mentre dall'altra parte stava arrivando il mezzo di lavoro.



L'impatto è stato molto violento, tale da spingere il piccolo camion sul marciapiedi. Il bilancio è di due feriti, i netturbini di Amaie Energia, il più grave è stato portato in Ospedale per accertamenti da un'ambulanza di Sanremo Soccorso, il secondo è stato medicato sul posto. Invece, illeso il conducente dell'auto, un anziano.

Durante le fasi di soccorso il traffico su via Martiri è stato regolato con il senso unico alternato. La dinamica è al vaglio della polizia locale di Sanremo. Gli agenti hanno proceduto a raccogliere le testimonianze del conducente dell'auto e dei colleghi di lavoro del netturbino che si trovavano su un altro mezzo, vicini. Nella zona, pare che non siano presenti telecamere di videosorveglianza che possano fornire ulteriori elementi.