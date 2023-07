Scopri il servizio innovativo offerto dalla nuovissima Farmacia Internazionale di Costarainera!

Siete pronti ad accogliere la farmacia più all'avanguardia della Riviera? La nuova Farmacia Internazionale di Costarainera, situata sulla statale Aurelia, proprio sotto ai portici davanti all’ex-istituto Barellai, ha recentemente cambiato gestione, ampliato i locali ed offre una serie di servizi completamente innovativi che promettono di cambiare il modo in cui ci prendiamo cura della nostra salute. E la cosa migliore di tutto ciò? È grande, comoda ed accogliente!

La Farmacia Internazionale di Costarainera si distingue dalle altre farmacie tradizionali grazie a un approccio olistico alla salute e al benessere. Il suo obiettivo è quello di fornire ai clienti servizi completi e personalizzati, che vanno oltre la semplice dispensazione dei farmaci. Il team altamente qualificato è composto da tre farmacisti esperti che sono consulenti del benessere, pronti ad aiutarvi a raggiungere un equilibrio perfetto tra corpo e mente, e consigliarvi per il meglio.

Ma cosa rende davvero speciale questo servizio? La Farmacia Internazionale di Costarainera mette a disposizione dei suoi clienti programmi di monitoraggio della salute, attraverso i quali sarà possibile tenere sotto controllo parametri come la pressione arteriosa, la glicemia, il colesterolo e il peso corporeo. Ma non solo: è possibile effettuare anche esami in telemedicina come Elettrocardiogrammi, Holter Cardiaco e Holter Pressorio, in maniera semplice, rapida ed economica. Con l'aiuto dei farmacisti, potrete ottenere una comprensione più approfondita della vostra salute e prendere decisioni più consapevoli per migliorarla.

Non solo la Farmacia Internazionale di Costarainera si impegna a fornire servizi di qualità, ma si preoccupa anche di offrire prodotti di altissima qualità. La sua selezione di integratori alimentari, prodotti per la cura del corpo e prodotti per la salute è attentamente scelta per garantire l'efficacia e la sicurezza dei prodotti offerti.

La nuova Farmacia Internazionale Costarainera è un luogo accogliente e moderno, progettato per soddisfare le esigenze di tutta la comunità. Oltre ai servizi gratuiti, potrete trovare una vasta gamma di prodotti a prezzi accessibili, il tutto fornito con un sorriso e un servizio cortese.

La festa di inaugurazione della Farmacia Internazionale Costarainera durerà per tutto il mese di luglio ed agosto e ci sarà l'opportunità di approfittare di sconti speciali e dimostrazioni di prodotti e molto altro ancora.

Per tutti i pazienti che visiteranno la farmacia ci sarà una gradita sorpresa. Non perdete l'occasione di scoprire questo servizio rivoluzionario che renderà la vostra salute una priorità.

Non dimenticate di pianificare nella vostra agenda una visita alla nuova Farmacia Internazionale di Costarainera e unirvi ai festeggiamenti. Se volete prenotare dei prodotti e trovarli pronti al vostro passaggio la potete contattare su Whatsapp al numero 351-3004590.

Salute e benessere al giusto prezzo vi aspettano a pochi passi da casa!