CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 12 luglio 2023

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina il film all'Ariston di Sanremo, al cinema Centrale di Imperia, al Politeama di Diano Marina, all'Arena Smeraldo di San Bartolomeo al Mare e alla Sala 1 dello Zeni di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- MISSION IMPOSSIBLE DEAD RECKONING PARTE 1 – ore 16.40 - 21.00 – di Christopher McQuarrie - con Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson - Azione - "Un sottomarino sovietico viene affondato da un proprio torpedo: lanciato contro una minaccia fantasma, gli viene poi ritorto contro dall'intelligenza artificiale infiltrata a bordo del sistema. È solo una delle azioni di quella che viene definita ‘entità’, una IA divenuta senziente su cui tutti vogliono mettere le mani, ma a sua volta decisamente capace di difendersi e di contrattaccare. Il montare della crisi coinvolge così l'IMF ed Ethan Hunt, che inizia la sua nuova impossibile missione, sempre al fianco dei fidati Benji e Luther, andando a salvare l'amica Ilsa Faust. Presto Ethan si imbatterà nella ladra Grace, ritroverà la Vedova Bianca, e dovrà vedersela con gli agenti al servizio dell'Entità, ossia la letale Paris e un vecchio nemico di nome Gabriel...”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- INSIDIOUS: LA PORTA ROSSA (vm 14) – ore 17.15 - 19.30 - 21.40 – di Patrick Wilson - con Ty Simpkins, Patrick Wilson, Hiam Abbass, Sinclair Daniel, Andrew Astor – Horror/Thriller - "In Insidious: La Porta Rossa, il cast originario del franchise horror si riunisce nell'ultimo capitolo della terrificante saga della famiglia Lambert. Per mettere a tacere i loro demoni una volta per tutte, Josh e Dalton, ormai in età da college, devono spingersi nell'’Altrove’ più a fondo di quanto non abbiano mai fatto, affrontando l'oscuro passato della loro famiglia e una serie di nuovi e più spaventosi terrori che si nascondono dietro la porta rossa...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- RIDO PERCHE’ TI AMO – ore 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Paolo Ruffini - con Nicola Nocella, Paolo Ruffini, Daphne Scoccia, Barbara Venturato, Claudio Gregori - Commedia - "Un paesino del Nord Italia. Amanda e Leopoldo si conoscono fin da bambini e Leo è da sempre innamorato di Amanda, un amore che si esprime anche attraverso le torte e i dolciumi. Lui fa a lei una promessa solenne: da grande la sposerà nel giorno di San Valentino, la renderà felice e le regalerà tutti i dolci del mondo. La bambina accetta ad una condizione: che Leopoldo non diventi mai cattivo. Passa il tempo, i due bambini sono ormai adulti e Leopoldo è diventato un famoso pasticciere; Amanda invece fa la coreografa e viene notata dall'Opera di Parigi, che le propone un incarico di una settimana. Ma la trasferta andrebbe a sovrapporsi alle nozze con Leopoldo, che dovrebbero celebrarsi durante l'imminente San Valentino: a Leo comunque non importa perché anche lui ha un impegno alternativo, e tutto sommato non sembra nemmeno troppo incline a sposarsi, o a prevedere un futuro allargamento della famiglia. Ad Amanda non resta che partire per la Francia, dopo aver chiuso con il fidanzato. E per Leo sarà tutta una rincorsa per riportarla all'altare, e un impegno crescente per tornare ad essere quello che era stato da bambino...”

Voto della critica: **

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- RAFFA – ore 17.00 – di Daniele Luchetti - con Clara Alocci, Italo Angelini, Renzo Arbore, Saverio Ariemma, Marco Bellocchio - Biografico - "Carrà-logia in tre capitoli, punteggiati da ricordi e testimonianze delle persone a lei vicine e care: dall'infanzia nel bar di famiglia a Bellaria all'apice del successo di Milleluci (1943-1974); dal trasferimento in Spagna e le tournée in Sud America al rientro in Italia (1975-1983); e infine da Pronto, Raffaella? al passaggio a Mediaset e il ritorno in RAI, con una dissolvenza sugli ultimi anni della show woman, scomparsa nel 2021. Scritto da Cristiana Farina con Carlo Altinier, Barbara Boncompagni, Totò Coppolino, Salvo Guercio, rispetta un ordine cronologico che è stata ‘la decisione più difficile da prendere, perché solo seguendola dall'inizio si capisce quanta strada abbia fatto’, come dichiara Daniele Luchetti, motivato da un turbamento adolescenziale irrisolto e dall'eccezionalità della scalata di Raffaella Pelloni...”

Voto della critica: ***

- IL SIGNORE DEGLI ANELLI – LA COMPAGNIA DELL’ANELLO (2001) – ore 20.30 – di Peter Jackson - con Elijah Wood, Ian McKellen, Ian Holm, Christopher Lee, Liv Tyler – Fantastico - "Bilbo Baggins ha deciso di celebrare il suo centoundicesimo compleanno in maniera molto particolare; alla fine della festa, abbandona parenti, amici, conoscenti e il suo affezionato nipote Frodo, cui lascia ogni cosa. Lo stregone Gandalf insiste perché lo hobbit lasci a Frodo anche il suo anello magico, su cui intende tenere un occhio vigile e fare alcune ricerche, perché potrebbe celare un mistero più inquietante di quanto non sembri. E così è; quello di Bilbo è l'Unico Anello, l'Anello per domarli, il cuore del potere del malefico Signore Oscuro Sauron, che sta tornando a tessere le sue trame di conquista e distruzione. Per impedirgli di vedere realizzato il suo sanguinoso disegno, l'anello dovrà essere distrutto, cosa possibile soltanto nella fornace di Monte Fato, dove Sauron, secoli prima, lo forgiò...”

Voto della critica: **** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ELEMENTAL – ore 17.15 - 21.45 – di Peter Sohn - con le voci di Valentina Romani, Stefano De Martino - Animazione - "Ember Lumen, adolescente di temperamento, è cresciuta a Elemental City, città multietnica dove gli abitanti sono fatti di fuoco e di acqua, di terra e di aria. La città, a maggioranza acquatici, è insofferente ai migranti, soprattutto quelli ardenti come Ember, che non perdono occasione per umiliare e 'raffreddare'. Completamente dedicata al suo vecchio padre a un passo dalla pensione, ha deciso di dargli il cambio nell'attività di famiglia, un negozio di prodotti 'etnici' frequentato da clienti esigenti che non mancano di indispettirla. Durante una crisi di collera, l'ennesima, che fa tremare muri e condotti, un'onda anomala recapita al suo indirizzo Wade Ripple, water gay timido e sentimentale, pieno di buoni propositi e lacrime che versa copiosamente alla prima emozione. Incompatibili per le leggi di Elemental, i due elementi antagonisti stabiliranno una connessione che volgerà presto in amore...”

Voto della critica: ***

- PONYO SULLA SCOGLIERA (rassegna Un mondo di Sogni animati) - ore 19.30 - di Hayao Miyazaki - Animazione – “La pesciolina Ponyo, scappata dalla sua casa sul fondo del mare, durante la fuga resta incastrata in un vasetto di vetro. Sosuke, un bambino di cinque anni che vive su una collina vicina a un villaggio sul mare, la trova e la aiuta a liberarsi. Da quel momento i due diventano grandi amici e con il tempo l'amicizia si trasforma in un sentimento più grande e forte. Decisa a rimanere nel mondo degli umani, Ponyo, che nel frattempo è stata riportata a casa da suo padre (che un tempo era un uomo), chiede aiuto alle sorelle per rubare la bacchetta magica che la aiuterà a realizzare il suo desiderio. Ma la scelta di Ponyo scatenerà l'ira del mare…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: ****

SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- THE QUIET GIRL – ore 18.30 - 21.00 – di Colm Bairéad - con Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew Bennett, Michael Patrick Carmody - Drammatico - "Irlanda. Cáit è una bambina di nove anni che cresce in una famiglia di contadini impoveriti. Taciturna e trasandata, è malvista dalle sorelle, dal padre disattento e dalla madre che si occupa del fratellino e di un nuovo bambino in arrivo. Con l'arrivo dell'estate e il termine della gravidanza della madre, Cáit viene mandata dai Kinsella, coppia senza figli che si è offerta di badare a lei. Accolta in un ambiente pulito e rassicurante, la bambina lega con Eibhlín, donna dolce e premurosa, mentre mantiene le distanze con il cupo ma gentile Seán. Con il tempo la bambina fiorisce e impara ad avere rispetto per sé stessa, trovando il modo anche di comunicare con Seán. Prima di tornare a casa conoscerà il segreto dei Kinsella e stringerà un legame ancora più forte con le uniche persone che hanno saputo amarla...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





