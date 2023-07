Lavori di Amaie agli impianti elettrici: probabili interruzioni a Sanremo e Taggia

Per lavori tesi a migliorare la qualità del servizio elettrico, l’Amaie eseguirà una serie di lavori sui propri impianti nella giornata di venerdì prossimo, dalle 8 alle 10.

I lavori comporteranno interruzioni nell’erogazione della energia elettrica alle utenze delle seguenti zone: regione Beuzi (strada Cascine Lunaire, strada Collette Beulle, strada Del Colle), Bussana (piazza Chiappe, piazza Don Lombardi, strada Bussana Vecchia, via Delle Scuole, via Circonvallazione, via Geva, via Marsala, via al Mare), Arma di Taggia (via Aurelia 6).

Gli impianti dovranno però considerarsi permanentemente in tensione, per cui è pericoloso avvicinarsi ad essi anche se riscontrati momentaneamente fuori tensione.