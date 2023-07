Sabato prossimo Bordighera protagonista con il suo mare a 'LineaBlu', storico programma Rai

Bordighera sarà protagonista con il suo mare in una puntata di LineaBlu che andrà in onda su Rai1 sabato prossimo alle 14. Donatella Bianchi sarà nella Città delle palme per parlare anche di Bordighera Blu Park, progetto che ha l’obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio marino ricco di biodiversità intorno a Capo Sant'Ampelio.

Alle riprese hanno partecipato la biologa marina Monica Previati, ideatrice del progetto Bordighera Blu Park con European Research Institute, numerosi subacquei tra cui l’Associazione Informare e alcuni bambini protagonisti di un’uscita di bio-snorkeling in collaborazione con lo stabilimento Amarea.

La puntata di Lineablu racconterà diversi aspetti del Ponente Ligure: dal Santuario dei Cetacei agli approfondimenti sulle opere di difesa e recupero della costa minacciata dall'erosione. Fabio Gallo sarà in uno dei giardini botanici più famosi d'Europa, Villa Hanbury, per scoprire le acque dell'area di tutela marina di Capo Mortola, dove con canoa e snorkeling, scoprire fondali di sorprendente bellezza. Sempre Fabio, nell'antico borgo di Bordighera alta, si cimenterà nella preparazione di un'antica ricetta ponentina a base di stoccafisso e patate, il brandacujun. Valentina Bisti sarà, infine, nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, impegnata in un percorso di canyoning sul Rio Barbaira, tra adrenalina e paesaggi mozzafiato.

Bordighera Blu Park, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Simbiosi e con la collaborazione del comune di Bordighera, ha tra gli obiettivi quello di insistere sulla conoscenza dell’ambiente marino intorno a Capo Sant’Ampelio, dalla costa alle aree profonde non accessibili a tutti come “I Tuvi” e “Le Bianche”. Dopo diverse azioni di divulgazione nelle scuole svolte la scorsa primavera, il progetto ha organizzato un’immersione, lo scorso giugno, dedicata ai “Tuvi”, davanti a Capo Sant’Ampelio, e racconterà ancora il mare di Bordighera il prossimo 26 luglio in un doppio evento dedicato ai più piccoli, con un bio-snorkeling alla mattina, e a turisti e bordigotti la sera, alla rotonda di Capo Sant’Ampelio, dove saranno trasmesse immagini suggestive dei fondali marini commentate da biologi e divulgatori.