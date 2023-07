Pallamano: 13° posto per l'Under 15 della San Camillo Imperia alle finali nazionali di Misano (Foto)

Finisce con un 13° posto l'avventura degli Under 15 della San Camillo Pallamano Imperia alle finali nazionali di Misano Adriatico. La squadra imperiese ha partecipato, dal 4 al 9 luglio, alla kermesse sulla costa romagnola, terminando 13esima su sedici formazioni provenienti da tutta Italia.

“Non è mancato l'entusiasmo ma purtroppo neanche il nervosismo e l'emozione - ci riferisce il mister Andrea Lurgio - potevamo avere un risultato migliore, un paio delle avversarie del girone eliminatorio erano alla nostra portata ma le abbiamo affrontate con un po' di timore dell'esordio, concludendo con due sconfitte ed un pareggio, questo ci ha penalizzato e ci ha portato a dover poi disputare gli atri match per le posizioni minori; basti pensare che per un puro caso abbiamo affrontato una squadra nel girone eliminatorio perdendo e successivamente l'abbiamo rincontrata e abbiamo vinto nettamente. E' il nostro unico rammarico, per il resto sono contento, i ragazzi si sono comportati bene, sono molto uniti e questa è stata un'ottima esperienza per continuare a crescere”.

“Erano molti anni che la nostra società non partecipava alle finali nazionali di categoria - confermano i dirigenti Patrizia Zanello e Saul Convalle – ed è stato un grande piacere vedere in campo finalmente una nostra squadra e ci auguriamo che le soddisfazioni non finiscano qui ma che proseguano nelle stagioni a venire”. Di seguito il tabellino degli incontri.

Girone eliminatorio:

San Camillo-Prato 24-28

Ariosto Ferrara-San Camillo 31-31

Merano-San Camillo 28-22

9°/16°posto: Chiaravalle-San Camillo 30-17

13°/16°posto: Camerano-San Camillo 29-38

13°/14°posto Prato-San Camillo 16-26

Questa la rosa dei giocatori presenti: Mirco Barberi, Nicolò Bianchi, Pietro Capponi, Edoardo Convalle, Francesco Convalle. Riccardo De Angelis, Davide Fordano, Andrea Garelli, Andrea Leonardi, Francesco Lombardini, Ahmet Turan Kakan, Yahia Nasr, Andrea Olivieri, Federico Russo, Thomas Vellku, Riccardo Zarro. Allenatore: Andrea Lurgio. Dirigenti: Patrizia Zanello, Saul Convalle