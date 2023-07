Nazionali di Nuoto di Fondo, buona la prima per Sala e Acquarone della Rari Nantes Imperia

Ai Nazionali di Nuoto di Fondo a Piombino c'erano anche Filippo Sala e Martina Acquarone della Rari Nantes Imperia. I due giovani erano tra i 100 atleti scesi in acqua.



"Nella 5000 metri domenicale, l'affollamento ha dato vita anche a 'colpi proibiti' nelle fasi iniziali. - raccontano dalla Rari - Sala che ha gareggiato con atleti ben più grandi ed esperti della sua età ed Acquarone all'esordio assoluto in mare hanno raggiunto la parte centrale della classifica e simultaneamente ottimi posizionamenti per le loro categorie. Nella 2500 mt di lunedì poi Acquarone torna protagonista con un ventesimo posto Assoluta e sesta posizione tra le Cadette. Sala sarà 27esimo Assoluto e 15esimo Junior. E mercoledì sarà nuovamente impegnato, con la Rappresentativa Ligure, nella 5 km del Trofeo delle Regioni".



Il commento di coach Marchelli: "Buone prestazioni per entrambi i giovani che dimostrano eclettismo. Sono passati senza problemi dalle competizioni in vasca alle acque libere e soprattutto dimostrano di reggere il confronto con atleti più esperti".