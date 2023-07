Questione punto nascita, il PD di Ventimiglia: “Di Muro ha preferito emendare per non chiedere l'impegno di Regione Liguria”

“Durante il lungo consiglio comunale di ieri sera, durato oltre 5 ore, è emerso ancora una volta che all'interno dello schieramento di centrodestra prevale la logica dei partiti e non la logica della difesa della città di Ventimiglia e dei suoi cittadini”. Così interviene il circolo del PD di Ventimiglia in merito alla discussione in consiglio comunale sulla questione punti nascita in provincia.



“Alla presentazione di una mozione che impegnava il Sindaco ad adoperarsi presso la Regione Liguria ed in modo particolare con il Presidente Toti e l'Assessore alla Sanità Gratarola, al fine di avere nuovamente il punto nascite presso l'ospedale di Sanremo, zona baricentro rispetto al territorio provinciale, la maggioranza del Sindaco Di Muro ha preferito emendare o meglio cancellare la mozione proposta dalle minoranze, per proporne una nella quale si sosteneva il punto nascite, ma non si chiedeva l'impegno formale della Regione Liguria né tantomeno una data certa della riapertura del punto stesso - dicono dal PD - evidentemente chiedere concretamente di impegnarsi per il territorio era imbarazzante per il gruppo consiliare di centrodestra a Ventimiglia. Il Direttivo del Partito Democratico di Ventimiglia ringrazia i consiglieri di minoranza per essersi battuti per una giusta causa come quella del punto nascite a Sanremo e spera che l'ultima parola sulla vicenda non sia ancora scritta: avere una data certa di riapertura da parte di Regione Liguria, in modo particolare da parte del Presidente Toti, avrebbe dato certezza delle reali intenzioni sulla questione; in questo modo i giochi appaiono fatti”.