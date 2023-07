Norma contro gli eco-vandali: il senatore Berrino (FdI) "Fermare terrorismo psicologico"

"Negli anni abbiamo visto di tutto ma un imbrattamento sistematico e scientifico di tutti i monumenti, nazionali o no, non lo avevamo mai dovuto affrontare, perché nessuno aveva mai scelto come forma di protesta una modalità simile".



Lo dichiara in aula a Palazzo Madama Gianni Berrino, senatore di Fratelli d’Italia, in merito al DDL contro gli eco vandali. “Nessuno vuole mettere in dubbio la bontà della norma redatta, ai tempi, da Orlando e Franceschini ma da legislatori non possiamo non accorgerci dei tempi che cambiano, e non possiamo non riconoscere che nuove forme di vandalismo si siano sviluppate" - aggiunge Berrino.

"Oggi approviamo una norma che vuole fermare per sempre il terrorismo psicologico a cui gli italiani sono sottoposti ogni volta che un vandalo danneggia un monumento, imponendo a tutti di guardarlo anche rovinato. Siamo stati sin dall’inizio d’accordo con l'inasprimento delle pene, ce lo chiedono i cittadini e non possiamo esimerci" - conclude il senatore.