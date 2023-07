Il presidente Toti incontra l'ambasciatrice di Romania per nuove opportunità di collaborazione

Si è svolto oggi pomeriggio l’incontro tra il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, Gabriela Dancau, ambasciatrice di Romania presso la Repubblica italiana, Malta e San Marino, Ioana Gheorghias, Console generale di Romania a Torino ed Eugenio Puddu, Console onorario di Romania a Genova. Al centro della visita lo sviluppo delle sinergie tra Liguria e Romania, un Paese con un’importante crescita economica e con un settore turistico, logistico e portuale in espansione. L’incontro è stato anche un’opportunità per parlare dello sviluppo di nuove partnership e gemellaggi tra la Liguria e la Provincia di Costanza, in particolare nel settore culturale, economico e commerciale.