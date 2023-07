FdI Sanremo: successo per la raccolta firme contro utero in affitto e per le adesioni 2023

Grande affluenza sabato scorso al gazebo organizzato dal coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia per lanciare la campagna contro la maternità surrogata e continuare l'attività di tesseramento per l'anno 2023.

"Esprimo tutta la mia soddisfazione per il risultato raggiunto sabato scorso – dichiara Antonino Consiglio, portavoce di Fratelli d'Italia Sanremo - al gazebo di Fratelli d'Italia. Tante persone hanno dato pieno sostegno alla battaglia che sta portando avanti Fratelli d'Italia per porre fine all'incivile pratica dell'utero in affitto ed hanno firmato convintamente a favore della proposta di legge con cui si vuole rendere “reato universale” la pratica della maternità surrogata, ossia rendere punibile il reato anche se questo viene commesso in un Paese estero".

"Mi ha fatto piacere constatare – continua Consiglio - che altrettante persone si sono avvicinate per chiedere di aderire al nostro partito, a dimostrazione che il partito, anche a livello locale, è in continua crescita. E questo grazie al lavoro e all'impegno di dirigenti, amministratori locali, iscritti: di tutti coloro che, mettendo a disposizione il loro tempo e la loro professionalità, hanno contribuito, attraverso il direttivo e i suoi dipartimenti tematici, a strutturare ed organizzare il partito e a renderlo sempre più radicato sul territorio. Ma questo avvicinamento è anche la dimostrazione del fatto che la gente ha fiducia nei partiti, nelle loro battaglie, nei loro simboli".

"Vorrei, ancora una volta – conclude Consiglio – ringraziare tutti coloro, dirigenti, iscritti e simpatizzanti, che hanno collaborato alla buona riuscita di questa iniziativa ed in particolare il Senatore Gianni Berrino, sempre presente sul territorio e vicino ai suoi concittadini, e il nostro capogruppo in Consiglio Comunale Luca Lombardi".