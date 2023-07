Elezioni a Sanremo: Anima si presenta alla città, a breve anche la nuova sede

Il movimento Anima si è presentato a Sanremo. La location di villa Nobel ha fatto da sfondo all'evento pubblico che ha visto partecipare numerosi associati e simpatizzanti del nuovo soggetto politico a trazione civica, nato in vista delle elezioni 2024.

Dal palco, il portavoce di Anima, Alessandro Sindoni ha detto: “Presentiamo Anima alla città di Sanremo. Un ringraziamento particolare a tutti gli associati che hanno collaborato all'organizzazione di questo primo evento pubblico che ha riscontrato un grandissimo interesse. Ringraziamo le altre associazioni culturali presenti all'evento e con le quali condivideremo progetti e prospettive.



Primi passi e iniziative in vista delle elezioni in città in programma nel 2024. "A settembre apriremo la nostra sede e saremo pronti per organizzare momenti di aggregazione al fine di approfondire diversi temi di attualità per Sanremo. Buona estate a tutti voi" - ha concluso Sindoni.