Teatro dialettale, in estate Camporosso ospita quattro commedie (Foto)

Prenderà il via questa sera la rassegna estiva di commedie dialettali a Camporosso. Sarà la commedia in costume del ‘700 “Il servitore...servito a dovere!” de Il Teatro della luna ad aprire la stagione teatrale dialettale. La farsa in due atti con la regia di Luciano De Stefanis verrà portata in scena questa sera alle 21 al Palatenda di Bigauda. L’ingresso è libero.

“Dall’11 luglio Camporosso ospiterà quattro commedie dialettali che verranno messe in scena da quattro compagnie storiche del territorio" - dichiara l’assessore di Camporosso Cristiana Celi - “Il 18 luglio ci sarà, invece, la Cumpagnia d'u Teatru Ventemigliusu. Il 25 luglio alle 21, in località Bigauda, la Compagnia Stabile Città di Sanremo porterà in scena ‘A man du destin’, commedia in tre atti di Alexandre Bisson con traduzione e adattamento di Anna Blangetti e, infine, il 1° agosto alle 21.30, in località Bigauda, la compagnia teatrale Nasciue pe rie, nata qualche anno fa a Ospedaletti, presenterà la nuova commedia 'Per chi l’ha fame u pane u pa lasagne’”.

“Quest’anno, inoltre, si è ricostituito un coro storico di Camporosso, Cheli de Campurussu. Era formato da persone che, negli anni ‘70, si riunivano per cantare canzoni tipiche dialettali della zona" - svela Celi - “Quest’anno si sono ritrovate e, prima di ogni spettacolo in dialetto, apriranno la serata dando un assaggio di alcune canzoni a tema della val Nervia e della zona intemelia. Il fulcro di questo coro è Marilisa Sismondini, la moglie di Gabriele Cassini, conosciutissimo poliedrico personaggio della Val Nervia scomparso lo scorso novembre. Era un musicista e un‘amante di canzoni dialettali, aveva scritto anche delle poesie”.