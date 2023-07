Santo Stefano al Mare: due appuntamenti all’Hotel riviera dei Fiori in collaborazione con ‘Sale in Zucca’

Cosa c’è di meglio che godersi l’ora del tramonto in spiaggia perdendosi tra le pagine di un grande autore? La Riviera dei Fiori la conosciamo come meta di grandi sportivi e amanti del mare, ma la spiaggia è da sempre uno dei prediletti luoghi di contemplazione dell’uomo: pensiamo ad Albert Camus, Giovanni Pascoli e Giacomo Leopardi, che nel riflesso del mare hanno trovato l’ispirazione per opere che hanno segnato la storia della letteratura.

All’hotel Riviera dei Fiori di Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare, vogliono tener viva questa importante lezione del mare inaugurando quella che dovrà diventare una tradizione: una serie di appuntamenti con l’autore organizzati nella splendida cornice della baia di San Lorenzo, che inizierà quest’anno con le serate del 12 e del 26 luglio, collaborazione con Sale in Zucca Rassegna curata da Claudio Porchia.

Mercoledì sera sarà ospitata Barbara Ronchi Della Rocca, autrice del libro ‘Il Mondo dei Fiori’, nella riviera che più di ogni altra celebra il fiore. Nell’occasione l’autrice presenterà il libro agli ospiti durante un aperitivo a base di cocktail floreali cui seguirà una cena a tema con piatti ricchi di fiori edibili.

Il secondo appuntamento sarà con Bruno Gambarotta, il 28 luglio e la serata vedrà l’ospite raccontare la sua ultima opera ‘Fuori Programma’.