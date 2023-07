Sanremo: tutto pronto per la 2ª edizione “MareCultura - La Festa del Porto e dell’eccellenza artigianale”

“Il mare declinato a 360 gradi” è il fil rouge che accompagnerà anche la seconda edizione di “Mare - Cultura La Festa del Porto, del Territorio e dell’Eccellenza Artigiana”, in programma il 15 e 16 luglio a Sanremo. Il tema del mare, dalla pesca alla tavola, dai libri alle immagini, dalla musica al cabaret, passando attraverso i sapori e profumi proposti dai locali della zona e dagli chef impegnati in straordinari show cooking.

Una manifestazione organizzata da CNA Imperia, che vuole animare la zona del Porto Vecchio con un ricco programma di incontri, animazione, laboratori, degustazioni aperte a tutti.

Le migliori aziende artigiane saranno protagoniste con stand espositivi, laboratori e degustazioni, un convegno sulla Dieta Mediterranea con importanti relatori nazionali, musica con la cantante Marina Pannuzzo, il cabaret e l’umorismo con Tiziano Riverso e con la conduzione di due importanti giornalisti del food, Renata Cantamessa e Claudio Porchia.

Inoltre durante la manifestazione ci saranno anche laboratori e dimostrazioni pratiche, e saranno consegnati i premi MareCultura 2023 a: Paola Chiolini de La Balena Bianca di Vallecrosia; Isabella Piergiovanni Furore IV del Porto Vecchio di Sanremo e Ivo Orengo dell’Osteria Cian De Bià di Badalucco.



“Non una sagra enogastronomica, ma una riflessione sul mare quale pilastro dell’economia matuziana - spiega Luciano Vazzano, direttore CNA Imperia – e il mare è visto anche come risorsa da preservare che offrirà lo spunto per parlare di argomenti di attualità: dai cambiamenti climatici all’inquinamento, passando per la sostenibilità. “Il mare va tutelato e per farlo bisogna conoscerlo. Per questo si parla di cultura del mare. Così si valorizzano anche le nostre aziende, le imprese artigiane e tutti quei professionisti che lavorano grazie al mare. Anche in questa seconda edizione ospiteremo numerosi esperti del settore, imprese che metteranno in mostra servizi innovativi e prodotti di eccellenza. Un’occasione di confronto aperta a tutta la città e non solo una vetrina promozionale”.



"Mi congratulo con gli organizzatori perché MareCultura è un vero e proprio punto di riferimento delle manifestazioni nel Ponente Ligure – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, alla Pesca e al Marketing Territoriale Alessandro Piana - che, alla valorizzazione delle eccellenze del territorio, affianca momenti di confronto di estrema attualità dalle proprietà nutritive dei diversi alimenti della dieta mediterranea sino alla blue economy e alla salvaguardia del mare. Tutte tematiche in cui, come Assessorato, lavoriamo intensamente. Lo sviluppo sostenibile della pesca e di tutti quei settori strategici collegati al mare riveste priorità d’azione per trarne occasione di benessere sociale ed economico, favorire la biodiversità e le best practices. Un percorso condiviso in cui le tante personalità presenti offriranno il loro prezioso contributo per veicolare conoscenze e competenze al fine di creare sinergie ottimali e una coscienza ambientale basata sulla consapevolezza”.



Questo il dettaglio del programma

Sabato 15 luglio

Mattino

10.00/13.00 Santa Tecla convegno “Dieta Mediterranea: tradizione e innovazione”

12.00 “Alla scoperta delle Alpi del Mare” proiezione del video realizzato dallo storico regista e documentarista sanremese Roberto Pecchinino, presenta Simone Caridi.

13.30 “Il Territorio nel bicchiere” La Lavanda della Riviera protagonista dei cocktail del barman Antonio Mandica.

Pomeriggio

Conduce gli incontri la giornalista e divulgatrice alimentare Renata Cantamessa, la Fata Zucchina

16.00 Degustazione “La Coppa del Maestro” (Zabaione freddo, sorbetto di cioccolato fondente, sale nero di Cipro) a cura di Gelateria Perlecò Alassio.

16.30 “Il Chinotto di Savona: il gusto unico di una grande tradizione”: storia curiosità caratteristiche gusto e profumo di questo piccolo grande agrume, dal fiore al frutto, verde e poi maturo a cura di Marco Abaton. A seguire degustazione olfattiva multisensoriale.

17.00 “Chi mangia aglio, campa gli anni di Noè”. Incontro sulle caratteristiche dell’aglio di Vessalico con il dott. Claudio Battaglia (Presidente LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), Flavio Manfredi (Segretario Consorzio Tutela e Valorizzazione Aglio Vessalico) e Gabriele Rotini (Coordinatore Nazionale CNA Agroalimentare. Conduce il giornalista Roberto Pisani.

18.00 “Cappuccetto Green: la favola dell’aglio di Vessalico” di Renata Cantamessa presenta il giornalista Claudio Porchia.

18.30 “La lavanda nella rete”: Riso Carnaroli con Lavanda Imperia, limone e Gambero di Sanremo show cooking e degustazione a cura dello chef Roberto Verta e dell’Associazione Lavanda Riviera dei Fiori.

19.00 “L’uva nella rete: SanSteva una cantina sul mare” incontro con il produttore Marco Risso.

21.00 “Un mare di risate” Spettacolo di cabaret con il cartoonist Tiziano Riverso, che realizzerà caricature in diretta coinvolgendo il pubblico.

Domenica 16 luglio

Mattino

10.00/13.00 Santa Tecla convegno “L’economia del mare, un modello insostituibile per la crescita sostenibile del territorio”.

10.45 Laboratorio “L’intreccio dell’Aglio di Vessalico…” Come si fa una resta d'aglio di Vessalico. Dimostrazione pratica di come intrecciare l'aglio per avere una resta perfetta. A seguire degustazione di una grande eccellenza del Ponente Ligure, l’Aglio di Vessalico nella preparazione dell’Aiè. A cura dell’Az. Agricola Martini Nino.

Pomeriggio

Conduce gli incontri il giornalista e Presidente dei Ristoranti della Tavolozza, Claudio Porchia

Dalle ore 16.00 “Un mare di note” melodie con la cantante Marina Pannuzzo.

16.00 “La Lavanda e la storia del nostro territorio”: quali interventi e sostegni per la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura. A cura di Cesare Bollani, coordinatore e ideatore del progetto Lavanda Riviera dei Fiori. Al termine degustazione della “Stroscetta di Pietrabruna” al profumo di lavanda. A cura dell’Associazione Lavanda Riviera dei Fiori.

16.30 “Cucinare il pesce azzurro…e non solo” show cooking all’insegna del riciclo e risparmio con degustazione a cura della chef Paola Chiolini, ristorante La Balena Bianca di Vallecrosia.

17.00 Presentazione “Il LuppOlio nella rete” – La Liguria nel cuore - Storie di Agricoltura eroica” incontro con il produttore Enrico Verzaro alla scoperta delle migliori varietà di Luppolo per soddisfare le fantasie dei mastri birrai più creativi. Conduce Diego Lupano.

18.00 Degustazione “L’aglio nell’aperitivo? Perché no!” Gelato di Aglio nero di Vessalico in Vermouth Rebissu di Dolceacqua. “Le imprese con CNA fanno rete” a cura di Gelateria Perlecò, Lavanda Riviera dei Fiori, Azienda Agricola Osvaldo Maffone e Azienda agricola Maixei.

18.30 “Lo stocco in rete - Sua Maestà lo Stoccafissu à Baücôgna” show cooking e degustazione a cura de La Canestra di Badalucco.