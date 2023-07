Sanremo: al via laboratori gratuiti per i più piccoli dedicati a Italo Calvino curati dall’Associazione Talea

Anche quest’anno il Centro aiuto alla Vita a.p.s. ha pensato ad animare l'estate dei più piccoli, questa volta con alcune proposte culturali, con un progetto finanziato con i fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la Regione Liguria e con il patrocinio del Comune di Sanremo.



Tra le diverse attività, da domani 12 luglio, si attiveranno una serie di laboratori gratuiti dedicati a Italo Calvino e curati dall’Associazione Talea; l’appuntamento è alle 17.30 nel meraviglioso parco di Villa Ormond a Sanremo con 'Il visconte dimezzato, il bene, il male e la completezza'. Verrà narrata la storia del Visconte Medarlo di Terralba, tagliato in due da una palla di cannone, durante una battaglia. Le due metà si riveleranno essere la parte buona e la parte malvagia del visconte stesso. Come si rappresentano queste due nature? Il laboratorio sarà condotto da De Melas Carlotta e Micaela Zappia. I laboratori successivi saranno: il 19, 20, 26 luglio e il 2 e 9 agosto orario 17.30 sempre Villa Ormond Sanremo Per prenotazioni ed informazioni scrivere al n. 320 4659542