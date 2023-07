La cantautrice di Lingueglietta Chiara Ragnini in concerto ad Arma di Taggia con 'Di Mare e d’Amore'

Venerdì alle 21 e ad ingresso libero, la cantautrice ligure Chiara Ragnini salirà sul palco di piazza Chierotti ad Arma di Taggia per il suo spettacolo 'Di Mare e d'Amore': un viaggio fra le più belle canzoni d'autore dove il mare e l'amore si intrecciano in musica e parole alla scoperta delle composizioni al sapore di sale firmate dai grandi cantautori come Lucio Dalla, Lucio Battisti, Fabrizio De Andrè, Gino Paoli e Fred Buscaglione.

Il fil-rouge che lega ogni brano è il tema del mare, intrecciato a quello del viaggio e colorato da parole d’amore, con eleganti digressioni fra gli inediti della cantautrice ligure, che propone un raffinato pop d’autore, pescando a piene mani dai 3 dischi pubblicati sino ad ora.

Di mare e d’amore è uno spettacolo che unisce l’eleganza della canzone d’autore all’immediatezza del pop acustico: Chiara Ragnini, pluripremiata nel corso degli anni a livello nazionale per l’originalità del suo progetto autoriale, rivisita e riarrangia in chiave acustica le canzoni che hanno accompagnato, e ancora oggi accompagnano, generazioni di ascoltatori attenti, in un viaggio musicale di delicata unicità, in cui la voce limpida della cantautrice si fonde e si confonde con il suono cristallino e rotondo della sua chitarra acustica.

L'evento è organizzato in collaborazione con il Museo del Festival di Sanremo e per l'occasione il repertorio della serata sarà arricchito da omaggi alle canzoni di mare e d'amore legate al Festival di Sanremo. L'ingresso alla serata è libero: i posti a sedere sono limitati e disponibili fino ad esaurimento posti.