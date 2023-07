Imperia: convegno della Uil e Uil Fpl Liguria sull’’Articolo 32: la salute è un diritto costituzionale’

La salute è un diritto costituzionale, lo sancisce l’articolo 32 della Costituzione Italiana e lo ribadiscono Uil Liguria e Uil Fpl Liguria con un convegno che mette al centro il Terzo Settore che si svolgerà giovedì 13 luglio 2023 ad Imperia.

'Spezziamo le catene di montaggio del socio - sanitario: professionalità, competenze e risorse al servizio dei cittadini' è il titolo dell’iniziativa che si svolgerà presso la Biblioteca Civica 'Leonardo Lagorio' - dalle 9.00 alle 17.30 - alla presenza del segretario generale nazionale Uil Fpl Domenico Proietti, del segretario nazionale Uil Fpl con delega al Terzo Settore Pietro Bardoscia, del sindaco di Imperia Claudio Scajola, degli assessori regionali Marco Scajola e Giacomo Giampedrone, del consigliere regionale Enrico Iaculano e le parti datoriali.

Grazie a due tavole rotonde moderate dal segretario confederale regionale Uil Liguria Alfonso Pittaluga ('Il lavoro che cura. Riconoscere le competenze' e 'Il socio - sanitario che vogliamo. La svolta che serve'), Uil Liguria e Uil Fpl Liguria porteranno all’attenzione delle istituzioni e della politica le tante necessità della popolazione imperiese e ligure e l’importanza di riaffermare il valore del lavoro nel Terzo settore.

Il lavoro è una componente essenziale che va valorizzato e mai svalutato come, purtroppo, sta accadendo da troppi anni in Liguria e nel territorio imperiese. Attraverso le competenze e le professionalità del comparto vanno affrontare le molteplici fragilità che, nei nostri territori, sono accresciute con l’aumento dell’aspettativa di vita. “Occorre ridare dignità a un comparto che rischia di deragliare e per farlo abbiamo bisogno delle azioni positive di istituzioni, politica e parti datoriali. Intendiamo discutere delle fragilità sociali, di persone, di famiglie, di tematiche importanti che vanno contestualizzate, di carenza di figure professionali, fondamentali per un’adeguata assistenza all’utenza – dichiarano Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria e Milena Speranza, segretaria generale Uil Fpl Liguria - Un lavoro, quello nel settore socio sanitario, purtroppo, sottopagato e svalutato da contratti inadeguati, con forti ritardi nei rinnovi e in alcuni casi con ostacoli che durano da decenni, anche a causa di contratti firmati da sindacati compiacenti.”.

Da queste tematiche ne scaturisce la necessità di ripartire per ricostruire un sistema capace di rispondere ai bisogni delle persone e di cogliere le evoluzioni del settore socio - sanitario.

Il programma:

- 9.30 Apertura lavori: Alfonso Pittaluga – segretario confederale regionale Uil Liguria

- 9.45 Saluti del sindaco di Imperia: Claudio Scajola

- 10.00 Intervento Assessore alla formazione e all’orientamento Regione Liguria: Marco Scajola.

- 10.15 Intervento assessore Politiche Socio Sanitarie e Terzo Settore Regione Liguria: Giacomo Giampedrone

- 10.30 Relazione di Cinzia Guanci – Coordinatrice dipartimento Terzo Settore Uil Fpl Liguria

- 11.15 Intervento lavoratrici: Maria Luisa Sandri, Luana Pancaldo

- 11.45 Intervento di Pietro Bardoscia - segretario nazionale Uil Fpl Terzo Settore

- 12.30 Intervento di Manuela Facco – Funzionaria del Dipartimento Salute e Servizi Sociali Regione Liguria

- 14.40 Apertura Lavori Giacomo Vernazza – segretario regionale Uil Pensionati Liguria – Coordinamento Territoriale Imperiese

Contributo video testimonianza cittadina Daniela Zucchini.

- ORE 15.00 Tavola rotonda

“Il lavoro che cura. Riconoscere le competenze”

Modera: Alfonso Pittaluga – segretario confederale regionale Uil Liguria

Intervengono: Milena Speranza – segretaria generale Uil Fpl Liguria ; Luca Volpe – Consiglio nazionale UNEBA; Lorenzo Tassi – presidente Cooperativa Redancia Onlus; Stefano Faraldi – Coordinatore regionale Liguria Kos Care

- ORE 15.45 Tavola rotonda

“Il socio - sanitario che vogliamo. La svolta che serve”

Modera: Alfonso Pittaluga - segretario confederale regionale Uil Liguria

Intervengono: Mario Ghini – segretario generale Uil Liguria; Enrico Iaculano – consigliere regionale Regione Liguria; Rossana Spigoli – presidente Federsolidarietà; Mattia Rossi – presidente Lega Coop Liguria; Giandario Storace- presidente ANFFAS Liguria.

- Ore 16.45 Chiusura lavori con:

Domenico Proietti- segretario generale nazionale UIL FPL