Festa della lavanda a Molini di Triora: domenica visita ai campi e l'estrazione con alambicco

Domenica sarà Festa della Lavanda a Molini di Triora, con una passeggiata intorno a Drego, nella frazione di Andagna e una visita guidata ai campi dell’Az. Cugge. La giornata terminerà con l'estrazione dell'olio essenziale di lavanda attraverso l'uso di un alambicco.



Questo il programma della giornata:



Ore 8.30 - Ritrovo ad Andagna (fontana all’ingresso del paese) per compattare le auto per dirigersi a Drego in auto (5 km da Andagna) su stretta strada di montagna, asfaltata;

Ore 9 - inizio facile passeggiata nei dintorni di Drego di circa un’ora e mezza (200 m dislivello)In questa località sono stati ritrovati i resti di un modesto vicus romano-ligure sviluppatosi all'ombra di un primitivo castellaro, tra cui diverse monete romane, frammenti di vasi e anfore, ecc. Il panorama si apre sulla valle con ampie fasce attorno, un tempo coltivate a cereali e lavanda. Si risale il sentiero tra praterie, noccioleti, belle fioriture, sovrastati dal maestoso Carmo dei Brocchi.

Ore 11 - visita ai campi di lavanda dell’Az. Cugge

Ore 12.30 circa - pranzo al sacco nel prato attorno ai campi di lavanda

Ore 14 - spostamento in auto a Molini di Triora per la Festa della Lavanda con dimostrazione di estrazione con alambicco



"Si raccomandano i pantaloni lunghi e molta acqua, insieme al pranzo al sacco, non ci sono fontane a Drego. Si tratta di una iniziativa gratuita. Per ulteriori informazioni si può contattare la guida GAE Angela Rossignoli su WA 338 4536788" - ricordano gli organizzatori.