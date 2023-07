Estate di musica e teatro a Dolcedo: dal 25 luglio torna "Per la vie del borgo"

Dal 25 luglio, a Dolcedo, torna la rassegna “Per le vie del Borgo”. Dieci spettacoli per la decima edizione dell'appuntamento organizzato dall'amministrazione comunale.

La viola di Mauro Righini, per “Chiaroscuri e dissonanze nella musica barocca”, inaugurerà questa nuova stagione di concerti sul piccolo palco della Piazzetta antistante la Chiesa Parrocchiale. L'artista, docente di viola al Conservatorio di Torino, suonerà insieme a Massimo Marchese alla tiorba, Ugo Nastrucci alla chitarra barocca e insieme accompagneranno il soprano Elena Bertuzzi.

"Il 27 luglio torneranno a Dolcedo i giovanissimi musicisti del Trio Chagall fondato presso il Conservatorio di Torino nel 2013 da Edardo Grieco (che suona un violino Carlo Antonio e Giovanni Testore costruito a Milano nel 1764); Lorenzo Nguyen al pianoforte e Francesco Massimino (che suona il violoncello “Oro del Reno” costuito d Gaetano Sgarabotto a Milano nel 1950). - spiegano gli organizzatori - Pur essendo tutti poco più che ventenni, hanno vista premiata la loro bravura con la vittoria del secondo premio (il primo non assegnato) alla ventesima edizione del Premio Trio di Trieste, dove ha conquistato anche i premi speciali "Dario de Rosa" per la migliore esecuzione di un brano di Schumann, "Fernanda Selvaggio" come miglior Trio e “Young Award" come ensemble finalista più promettente. Con soli vent’anni di età media il Trio Chagall è risultato inoltre il più giovane ensemble da camera ad essere stato premiato nella storia della manifestazione. Questi sono solo gli ultimi di una serie successi che il Trio Chagall, non ultimo il prestigioso Premio “Giovanna Maniezzo”, riconoscimento assegnato dalla Giuria dell’Accademia Musicale Chigiana, è stato nominato, nel marzo 2022, "ensemble dell'anno 2020/2021". Nel settembre 2022 il Trio Chagall ha conseguito il secondo premio al “Gianni Bergamo” Classic Music Award di Lugano".





Non solo musica, “Per le vie del Borgo” sarà anche teatro con due spettacoli, uno il 30 luglio e l’altro il 18 agosto. Carlo Decio, con la regia di Mario Gonzales rappresenterà “Odissea” e lo spettacolo per famiglie “Il piccolo Principe”. Il 2 agosto sarà la volta del primo dei due concerti Jazz, e saranno a Dolcedo Rosario Bonaccorso con Dado Moroni al pianoforte. Entrambi non hanno bisogno di presentazione, essendo due artisti di fama internazionale. Saranno nuovamente a Dolcedo il 9 agosto I Birkin Tree con la musica celtica irlandese mentre il 12 agosto ci sarà il secondo concerto Jazz affidato al gruppo “In a mellow tone” all’insegna dello swing.





Germana Mastropasqua e Xavier Rebut con lo spettacolo “La Buonasera” interpreteranno, il 20 agosto, brani composti da Xavier Rebut che si ispirano agli universi musicali tradizionali del sud Italia. Saranno accompagnati nel loro canto da Anne Sophie Chamaieu al violino, Manuel Clarefond al contrabbasso e Sebastien Spessa alla chitarra. Thadù è il titolo del 23 agosto. Due giovanissimi, Michel Chernuil e Francesco Parodi, daranno vita ad uno spettacolo in cui esprimeranno la loro voglia di dar vita ad percorso improntato alla musica cameristica con strumenti a percussione. Infine l’ultimo appuntamento sarà il 25 agosto e avrà per titolo "E ti senti pulsare nel sangue" Melologo su poesie di Cesare Pavese con musiche di Astor Piazzolla. E’ affidato a Federica Fracassi, voce recitante, che chi fa teatro conosce per la sua bravura e i numerosi premi vinti, accompagnata al violino da Piercarlo Sacco, perfezionatosi con Salvatore Accardo e anch’egli musicista stimato e pluripremiato. Saranno affiancati dalla chitarra di Andrea Dieci.