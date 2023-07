Albenga, torna “L’Italia del Gin”: il 16 luglio al Caffè Matteotti degustazione delle produzioni artigianali

Dopo il grande successo registrato lo scorso giugno per la serata “L’Italia del Gin”, ecco un secondo appuntamento “da bere e mangiare” al Caffè Matteotti di Albenga.

Una serata speciale dedicata al gin italiano, con un’attenta e ricercatissima selezione di produttori artigianali in tutte le regioni dello stivale, dalla Valle d’Aosta alla Sardegna: l’iniziativa è di Ezio e Salvino Fezza, titolari del Caffè Matteotti di Albenga, che venerdì 14 luglio a partire dalle 19.30 proporranno ai clienti una degustazione di gin, con cocktail e piccole delizie.

La serata “L’Italia del Gin” presenterà un’ampia selezione di gin liguri, tra cui “Pier 67”, a base di alloro e chinotto di Savona, di produzione savonese, o il “Dea Diana”, prodotto a Diano Castello, l’unico a base di foglie di vite Vermentino, o l’Unalome, il primo gin di Albenga, che ha come protagonista la maggiorana, aromatica tipica nei piatti liguri.

“Riproponiamo l’evento focalizzato sul Gin di produzione italiana, visto che quello di giugno è stato molto apprezzato – spiegano i fratelli Fezza dello storico bar in piazza della stazione -. Ad aprire la serata saranno i meravigliosi gin nostrani, poi seguiranno gli altri, prodotti nelle altre regioni italiane. Sarà comunque un evento di respiro internazionale, perché avremo anche i grandi classici inglesi, con qualche chicca, come il gin neozelandese o il francese, per citarne alcuni”.

“Sarà bello poter parlare e far conoscere brand di nicchia di straordinaria qualità, apprezzarne le botaniche e andare anche oltre il Gin & Tonic. Il gin, infatti, si presta a tantissime combinazioni con cocktail classici, ma anche creativi davvero molto interessanti. Ringraziamo tutti i clienti intervenuti allo scorso evento che ci hanno onorato della loro visita e invitiamo tutte le persone interessate al gin di alta qualità a passare da noi per un buon cocktail e assaggi preparati con prodotti del nostro territorio e specialità locali. Al termine della serata, consegneremo un pensiero dedicato a tutte le donne che parteciperanno”, concludono i fratelli Fezza.

Appuntamento, quindi, per venerdì 14 luglio alle 19.30 al Caffè Matteotti di Albenga per un’esperienza unica, alla scoperta dei gin liguri e italiani.

Bar Matteotti

Piazza Giacomo Matteotti, 6 – Albenga

Telefono 329 666 2470