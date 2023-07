Mercati azionari con focus sul forex per il 2023

I mercati azionari stanno attraversando in questo momento una fase di transizione dovuta al cambio di guardia dei trend economici legati alla conclusione del primo semestre. In particolare questo avvio di luglio 2023 segna una fase ribassista generale, anche se per i titoli tecnologici e quindi per il Nasdaq, il mese da poco concluso ha mostrato un miglioramento significativo. Non a caso esperti analisti e broker suggeriscono di investire e di puntare su azioni come Alphabet (Google), Amazon, Facebook, IBM, Nvidia, Intel e così via, dato appunto il momento estremamente profittevole, rispetto all’indice del Dow Jones, ormai in fase calante, ma anche dello stesso S&P 500. Diciamo pure che c’è un altro tipo di mercato che risulta essere attivo e in fase positiva, si tratta dello scambio di valute estere, cioè del forex.

Il termine forex sta per Foreign Exchange Market ed è appunto dedicato al mercato valutario e allo scambio tra due valute. L’asset che va per la maggiore è senza alcun dubbio quello tra USD EUR cioè tra il dollaro statunitense e la moneta unica vigente in Europa. Anche se per entrare nello specifico forse attualmente il cambio è più favorevole per acquistare o scambiare convertendo euro in dollari. Ma si tratta di un tecnicismo, utile ma non necessario per comprendere il momento economico e finanziario. Secondo l’autorevole Financial Times dopo l’estate il trend attuale potrebbe avere risultati ancora più soddisfacenti con gli Stati Uniti che saranno protagonisti di una fase rialzista dei titoli.

Cosa sta succedendo in America Latina e come questo potrebbe avere effetto sul Forex

I grandi gestori patrimoniali si stanno riversando sulle obbligazioni e sulle valute latinoamericane, attratti dagli alti tassi di interesse della regione, dalla bassa inflazione e dalle economie più resilienti di quanto molti si aspettassero. Quest'anno l'America Latina ospita cinque delle otto valute con le migliori performance al mondo, che hanno beneficiato dell'azione tempestiva e decisa delle banche centrali della regione, aumentando i tassi e mantenendoli alti anche quando l'inflazione diminuisce. Anche i rendimenti totali delle obbligazioni locali sono aumentati rispetto ai loro omologhi dei mercati sviluppati, poiché i rendimenti elevati corretti per l'inflazione attirano l'attenzione degli investitori.

"Ogni mese che passa, il rendimento reale aumenta sempre di più", ha affermato Paul Greer, debito dei mercati emergenti e gestore del portafoglio FX di Fidelity. "Quindi sempre più investitori vogliono investire i loro soldi nelle valute latinoamericane per questo motivo." Greer, il cui portafoglio è sovrappesato in obbligazioni in valuta locale in Brasile, Messico, Colombia, Perù e Uruguay, ha affermato che sia per il debito pubblico che per l'esposizione in valuta pura, l'America Latina è "il posto dove stare". Un'eccezione, ha detto, è stata l'Argentina, che è stata tagliata fuori dall'accesso ai mercati internazionali dopo un default del debito e dove l'inflazione è superiore al 100%. Le banche centrali latinoamericane hanno intrapreso l'azione più rapida e decisiva a livello globale quando le pressioni inflazionistiche sono aumentate sulla scia della pandemia di coronavirus, che ha contribuito a sopprimere la crescita dei prezzi molto più rapidamente che in altre regioni. Ma i tassi elevati non hanno soffocato la crescita economica. Il Brasile e il Messico, le due maggiori economie della regione in termini di PIL e le più popolari tra gli investitori internazionali, hanno entrambe sovraperformato le previsioni di crescita nel primo trimestre di quest'anno, spingendo gli economisti ad alzare le loro proiezioni per la fine dell'anno. In Brasile, il manifesto degli aumenti precoci e aggressivi, l'inflazione annuale è ora inferiore al 4%, in calo rispetto a oltre il 13% di questa volta l'anno scorso, mentre i tassi di interesse sono stati mantenuti alti al 13,75% dall'agosto 2022. In Messico, i tassi sono stati mantenuti all'11,25% da marzo, con l'inflazione complessiva scesa al 6% a maggio. "In posti come il Brasile o il Messico, ora si parla di rendimenti reali del 6% e del 4%, in base a dove sono le aspettative di inflazione, il che è un argomento davvero convincente da aggiungere a quelle valute", ha affermato Iain Stealey, chief investment responsabile del reddito fisso globale presso JPMorgan Asset Management. “È un mercato affollato? Tutti si sono ammucchiati dentro? Non penso che sia ancora così", ha affermato Stealey, aggiungendo che la proprietà estera delle obbligazioni dei mercati emergenti locali è ancora bassa dopo la pandemia e gli investitori multi-asset "non sono ancora passati al debito dei mercati emergenti".

Parte del motivo per cui gli investitori vengono richiamati in America Latina è che i nervi del mercato sui governi di sinistra in Brasile, Cile, Colombia e Perù sono stati placati dalla mancanza di maggioranze al Congresso che li ha resi incapaci di attuare molte delle loro politiche. E le banche centrali hanno mantenuto la loro indipendenza, ignorando le richieste del presidente Luiz Inácio Lula da Silva in Brasile e del presidente Andrés Manuel López Obrador in Messico di tagliare i tassi di interesse, sostenendo che ciò soffoca la crescita economica.