Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 11 a domenica 16 luglio, in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 11 LUGLIO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



9.00. Visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino lungo la Strada di San Giovanni. A cura di Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti al ‘pino’ di Piazza Colombo, info 338 1375423 (più info)

17.00. Visita guidata alla Sanremo della Belle Epoque a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (10 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti alla statua della Primavera in corso Imperatrice, info 338 1375423 (più info)

17.00-22.00. Esposizione opera di Ernesto Gay ispirata dal romanzo di Italo Calvino ‘Il Castello dei Destini incrociati’ premiata alla Biennale di Venezia 2023 da Vittorio Sgarbi. Galleria d’arte ‘Bonbonniere’, Corso Inglesi, ingresso libero

19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con il Reladuo formato da Roberto Blasi (chitarra) ed Elonora Amerio (voce). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. Per i Martedì Letterari’, Lidia Ravera parla di ‘Age Pride. Per liberarci dei pregiudizi sull’età’ ( Einaudi). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti

IMPERIA



10.00-19.00. Mostra di pittura dell’artista loanese Giuseppe Ferrando in collaborazione con l’Associazione Artistica Torchio e Pennello aps di Albenga (h 10/12-15/19. Galleria ‘Il Rondò’ di piazza Dante, fino al 13 luglio, info 348 1701801



18.30-22.00.Festival Art Nouveau Week 5ª edizione: esposizione di Arte Liberty a cura dell’Associazione Culturale Nazionale Italia Liberty. Palazzina Liberty a Borgo Marina, fino al 14 luglio

VENTIMIGLIA

9.00. Mostra’ Contemporanei/Puma Vs Monet/La Luce Dentro’. A cura di Silvia Alborno e Fabio Falone. MAR, Forte dell’Annunziata, via Verdi 41, fino al 12 agosto (chiuso lunedì)

21.15. ‘La Musica che racconta’, concerto ‘Napo canta De Andrè’ nell’ambito della 33ª edizione “Musiche nei castelli’. Forte dell’Annunziata

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Coloratissimi giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



21.00- 23.00. Gran Teatro dei Burattini di Niemen Eliseo. Pista di Pattinaggio, Solettone Sud dalle

BORDIGHERA

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative + Love Circus dei clown Amaranta e Tamarindo i uno spettacolo di giocolerie. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre



21.00. ‘Bordighera Summer Fun’: lezione di Tango Argentino al Chiosco della Musica Evita Peron, fino al 3 settembre



OSPEDALETTI



21.30. Spettacolo per bambini con il Mago Sereno in ‘Zero Zero Esse’. A cura del Teatro dei Mille Colori. Piazza IV Novembre



TAGGIA ARMA

21.30. Per la Rassegna Estiva Circus Time, ‘La Color Baby Dance di Fortunello e Martella’: Serata di animazione/spettacolo con balli di gruppo, giochi e gare. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE



21.15. Per la rassegna ‘Sale in Zucca 2023’, presentazione libro ‘Il Mondo dei Fiori’ di Barbara Ronchi Della Rocca. Dialoga con l’autrice il giornalista Claudio Porchia. Piazza Matteotti, ingresso libero

DIANO MARINA

21.15. ‘Diano in Musica 2023 - I martedì sera dal vivo di Diano Marina’: concerti musicali dislocati in diverse zone del centro cittadino dove tre band suoneranno contemporaneamente, due nell'isola pedonale del centro cittadino e una nell'area manifestazioni sul Molo delle Tartarughe (fino al 5 settembre)



21.30. ‘Estate Musicale Dianese 2023’: concerto ‘The Best of Pink Floyd – Shine Experience’: ‘The dark side of the Moon ed i grandi successi del gruppo britannico. Villa Scarsella, info 370 3507641 (locandina)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.00. ‘Fiabe da colorare in riva al mare’: evento rivolto ai giovani lettori condotto dalla giornalista Viviana Spada. Lungomare delle Nazioni, zona Anfiteatro, vicino al parco giochi Giardini Marco Polo

CERVO



21.30. ‘Cervo ti Strega’: serata con il vincitore della 77ª edizione del Premio Strega condotta da Pino Strabioli. Piazza dei Corallini (più info)



ENTROTERRA

COSTARAINERA

10.00. Ginnastica dolce e pilates al Parco Novaro a cura di Barbara Campanini (ogni martedì mattina fino al 15 agosto)

DIANO ARENTINO



17.00. ‘Trek & Yoga’, camminata nei sentieri, sessione di yoga e aperitivo nelle aziende agricole. Ritrovo al Centro sociale Aldo Trucco, info e iscrizioni 340-2440972 (tutti i martedì fino a settembre)

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto



VILLA FARALDI



18.00-22.00. Mostra dell’artista norvegese Mattias Härenstam al Centro Culturale Fritz Røed, fino al 16 luglio



FRANCIA

JUAN LES PINS

20.30 & 22.00. 62° Jazz à Juan 2023: concerto di Matthis Pascaud & Hugh Coltman ‘Night Trippin’ Hommage à Dr. John (h 20.30) + Joe Bonamassa (h 22). Pinède Gould (più info)

MONACO



20.00. ‘Monte-Carlo Summer Festival’: ‘Ricky Martin Symphonic’ con l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Yvan Cassar, Sporting club, Salle des Étoiles (più info)

21.30. ‘La Bomba Umana’: spettacolo di teatro e musica con la compagnia ‘Popi Jones’. Teatro Del Fort Antoine (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



MERCOLEDI’ 12 LUGLIO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

10.00-23.00. ‘Di là dal paesaggio’: mostra di due giovani artisti italiani Luca Boffi (Alberonero) e Jacopo Valenti curata da Vittorio Parisi. sale ‘Magazzino di Levante’ del Forte di Santa Tecla, fino al 30 luglio (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)

17.00-22.00. Esposizione opera di Ernesto Gay ispirata dal romanzo di Italo Calvino ‘Il Castello dei Destini incrociati’ premiata alla Biennale di Venezia 2023 da Vittorio Sgarbi. Galleria d’arte ‘Bonbonniere’, Corso Inglesi, ingresso libero



17.30. ‘Italo Calvino - Inchiostro, sogni e fiori’: laboratorio gratuito con narrazione della storia de ‘Il visconte dimezzato, il bene, il male e la completezza’ condotto da Carlotta De Melos e Micaela Zappia (per bambini di più di 6 anni). Villa Ormond (richiesta prenotazione via WhatsApp 320 4659542)



19.45. Per Folies Royal 2023, Dj Time con Alessio Debenedetti (dj set). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: Piazza della Cattedrale di San Siro, città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, Santuario della Madonna della Costa, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (10 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

IMPERIA



10.00-19.00. Mostra di pittura dell’artista loanese Giuseppe Ferrando in collaborazione con l’Associazione Artistica Torchio e Pennello aps di Albenga (h 10/12-15/19. Galleria ‘Il Rondò’ di piazza Dante, fino al 13 luglio, info 348 1701801



18.30-22.00.Festival Art Nouveau Week 5ª edizione: esposizione di Arte Liberty a cura dell’Associazione Culturale Nazionale Italia Liberty. Palazzina Liberty a Borgo Marina, fino al 14 luglio

21.00. Per la Rassegna culturale ‘Un libro aperto’: P. Capriolo e G.Badano presentano il libro ‘Irina Nicolaevna o l’arte del romanzo’. Piazza Antica dell’Ospizio

VENTIMIGLIA

9.00. Mostra’ Contemporanei/Puma Vs Monet/La Luce Dentro’. A cura di Silvia Alborno e Fabio Falone. MAR, Forte dell’Annunziata, via Verdi 41, fino al 12 agosto (chiuso lunedì)

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Coloratissimi giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



BORDIGHERA



9.00. ‘Bordighera Summer Fun’: lezione di Pilates alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre

22.00. Gran Tour del Cielo: Osservazioni astronomiche guidate sul Lungomare Argentina



OSPEDALETTI

21.30. Freddy Colt and his Swing Kids in Back to the Fifties ‘lo Swing italiano del dopo guerra’. Auditorium Comunale, ingresso libero

TAGGIA



21.00. Per il Festival internazionale di musica classica ‘Frequenze 20.0’ diretto dal M° Giorgio Revelli, concerto dell'organista Olimpio Medori. Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia, ingresso libero

21.30. Per ‘Live Music From Local Bands Of Taggia’. spettacolo con cover di canzoni italiane e straniere a cura del Gruppo musicale 'Uno band'. Via Lido sul Lungomare

RIVA LIGURE



21.15. Per la rassegna Bim Bum Bam, ‘Color Baby Dance’ di Fortunello e Marbella. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE



21.30. ‘Il Servitore… servito a dovere’: spettacolo teatrale messo in scena dalla Compagnia Stabile di Vallecrosia ‘Teatro della Luna’. Piazza Baden Bowell, ingresso libero



SAN LORENZO AL MARE



19.00. Presentazione libro Barbara Ronchi Della Rocca ‘Il Mondo dei fiori’ con aperitivo a base di cocktail floreali cui seguirà una cena a tema con piatti ricchi di fiori edibili. Hotel riviera dei Fiori (più info)

DIANO MARINA

21.00-23.00. Apertura notturna del Museo Civico del Lucus Bormani: una passeggiata ‘al chiaro di luna’ tra le sale del Museo, per vivere la cultura e l'archeologia nelle sere d'estate, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (tutti i mercoledì e venerdì di luglio e agosto)

21.00. ‘Extra Omnes! Alla scoperta di Diano Marina: trekking urbano accompagnati dallo staff del museo civico. Ritrovo presso l’atrio del Palazzo del Parco, corso Garibaldi 60, info e prenotazioni 0183.497621

21.15. ‘Le note della libertà’: Concerto della Banda Musicale Città di Diano Marina. Piazza Martiri della Libertà

CERVO



18.30. Visite didattiche al borgo di Cervo (7 euro). Prenotazione obbligatoria: GTA Daniela Lantero +39 347 9384694

21.00. ‘Ad.agio’: concerto a corpo libero’. Oratorio Santa Caterina



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto



21.00. Per ‘Love Circus, ‘La baracca dei burattini con Testafina Cuor di Leone’: spettacolo per i più piccoli (tutti i mercoledì). Bowling di Diano, Via Diano San Pietro 105, info 0183 494131

21.00. Per la 1ª edizione del ‘Premio letterario Number27’, i giornalisti Marco Vallarino, Paolo Sista e Francesco Basso presentano ‘Scacchiera a Tre’. Chiesa di San Giovanni Battista



DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



PERINALDO



21.45. ‘Deep Sky Nights’: osservazione astronomica di nebulose, galassie, stelle doppie, ammassi stellari. Osservatorio Comunale G.D. Cassini, prenotazione obbligatoria al 348 5823047 (più info)

PIETRABRUNA



19.30. Concerto ‘Voci&Note’ + cena con piatto misto

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



21.15. Cinema In piazza XX Settembre



VILLA FARALDI



18.00-22.00. Mostra dell’artista norvegese Mattias Härenstam al Centro Culturale Fritz Røed, fino al 16 luglio



FRANCIA

JUAN LES PINS

20.30 & 22.00. 62° Jazz à Juan 2023: concerto di Deluxe (h 20.30) + Jacob Collier (h 22). Pinède Gould (più info)

MONACO

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



20.00. ‘Monte-Carlo Summer Festival’: concerto di Norah Jones. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)



GIOVEDI’ 13 LUGLIO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



9.00. ‘I parchi di Sanremo e il Museo del Fiore’: visita guidata ai parchi di Sanremo e al Museo del Fiore con la guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria, prenotazione obbligatoria al 327 0824866 (più info)



10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

10.00-23.00. ‘Di là dal paesaggio’: mostra di due giovani artisti italiani Luca Boffi (Alberonero) e Jacopo Valenti curata da Vittorio Parisi. sale ‘Magazzino di Levante’ del Forte di Santa Tecla, fino al 30 luglio (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



17.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)



17.00-22.00. Esposizione opera di Ernesto Gay ispirata dal romanzo di Italo Calvino ‘Il Castello dei Destini incrociati’ premiata alla Biennale di Venezia 2023 da Vittorio Sgarbi. Galleria d’arte ‘Bonbonniere’, Corso Inglesi, ingresso libero

19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con il Sound Fusion formato da Luca Griotto (voce e tastiera) e Sabrina Bonfadelli (voce). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



21.00. ‘Sanremo t’inCanta’: serata dove tutti possono chiedere di esibirsi con una canzone a loro scelta iscrivendosi ai provini ‘live’ (telefono 380 7098908). Conduzione ed animazione a cura di Alex Penna e Agostino Orsino. Piazza Eroi Sanremesi, zona Monumento a Siro Andrea Carli (il 13, 20 e 27 di luglio e il 3, 17 e 24 agosto)



21.00. Spettacolo comico con Andrea Di Marco in piazza Borea d’Olmo

21.15. Per ‘Cinema sotto le Stelle’, ‘Calvino e il Cinema’: proiezione film ‘Gli Anni ruggenti’ (1962) di Luigi Zampa - con Nino Manfredi, Linda Sini, Gino Cervi, Michèle Mercier, Gastone Moschin, Angela Luce. A cura dell’Associazione Pigna Mon Amour. Piazza Santa Brigida, ingresso gratuito

IMPERIA



9.00-12.00. Esplorando il giardino Blu di Imperia: Bio-snorkeling a cura dell’associazione ‘Delfini del Ponente’. Tiro a Volo, Ratteghe

10.00-19.00. Ultimo giorno della mostra di pittura dell’artista loanese Giuseppe Ferrando in collaborazione con l’Associazione Artistica Torchio e Pennello aps di Albenga (h 10/12-15/19. Galleria ‘Il Rondò’ di piazza Dante, info 348 1701801

15.00-18.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



18.00. ‘Pesto al mortaio e degustazione olio’: laboratorio alla scoperta del Basilico Genovese DOP e laboratorio pratico di analisi sensoriale oli con focus su Riviera Ligure DOP. A cura di Coldiretti Imperia. Infopoint ‘L’Approdo’ sul Molo lungo di Oneglia, info 337104 3629

18.30-22.00. Festival Art Nouveau Week 5ª edizione: esposizione di Arte Liberty a cura dell’Associazione Culturale Nazionale Italia Liberty. Palazzina Liberty a Borgo Marina, fino al 14 luglio

21.00. Per il Festival Internazionale Serate Organistiche Leonardiane, Vincent Fourè nella Basilica San Maurizio

VENTIMIGLIA

7.00-8.45. Pratica Yoga a cura dell’Associazione Tra Terra e Cielo ASD. Forte dell’Annunziata (tutti i Lunedì e Giovedì del mese di Luglio)

9.00. Mostra’ Contemporanei/Puma Vs Monet/La Luce Dentro’. A cura di Silvia Alborno e Fabio Falone. MAR, Forte dell’Annunziata, via Verdi 41, fino al 12 agosto (chiuso lunedì)

19.30-20.45. Lezioni di yoga al Forte a cura della Scuola Yoga Pramiti (ogni giovedì dei mesi di Luglio e Agosto. Forte dell’Annunziata, ingresso libero (locandina)



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Coloratissimi giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

21.30-23.30. Cinema all’Aperto con proiezione del film d’animazione ‘Up’. Centro della città alta

BORDIGHERA



17.00- 19.00. Ping Pong in Giardino il lunedì e giovedì ai Giardini Lowe



19.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Circuito funzionale alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre



19.00. ‘Giardini in Love’: musica, bontà gastronomiche e birre artigianali + serata danzante con ‘Cristian e la Luna Nueva’. Giardini Lowe

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre



21.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Baby Dance alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre

21.00. Tango Argentino in memoria di Evita Peron al Chiosco della Musica Lungomare Argentina



TAGGIA ARMA



16.00-23.00. Artigianato sotto le stelle: mercatino di artigianato artistico sul Lungomare di Arma

18.00-20.30. ‘Apericena Floreale’: parata itinerante con trampolieri decorati con grandi fiori in colori vivaci. Sottofondi musicali ispirati alla grande musica classica accompagnano la natura danzante. Lungomare di Arma

RIVA LIGURE



21.15. Memorial Maestro Antonello Ascheri a cura di Angelo Giudici. Piazza Matteotti



SAN LORENZO AL MARE

21.00. Facile escursione gratuita sulla ciclabile di circa 2 ore fino alla torre di Prarola con l'esperto appassionato di stelle ed i racconti sul santuario dei cetacei e la nostra area marina protetta, l'influenza della luna sul mare e le magiche creature mitologiche del mondo sommerso. Ritrovo davanti alla Chiesa Parrocchiale



17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

DIANO MARINA



17.30. Renato Erasmo insieme al Segretario Spi Enrico Torelli e il Segretario Generale Cgil Fulvio Fellegara presenta il libro ‘Il silenzio di Rocco’. Sede Auser, Via Cairoli 39, ingresso libero

21.00. Per ‘Un Mare di Pagine’, Piersandro Pallavicini presenta il libro ‘Il figlio del direttore’. Presenta l’incontro il giornalista Marco Vallarino. Piazza Martiri della Libertà, ingresso libero

ENTROTERRA

CIPRESSA

21.30. ‘I compagni di viaggio’ in concerto. Piazza Martini

COSTARAINERA

17.00. Arteterapia al Parco Novaro a cura di Monica Di Rocco. A cura dell’Associazione ‘Gocce di Natura’

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

21.30. Festa della Birra (tutti i giovedì). Bowling di Diano, Via Diano San Pietro 105, info 0183 494131

DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



15.30-19.30. ‘Antologica Polaroid’: mostra fotografica di Franco Tavaroli. Pinacoteca Morscio, fino al 30 luglio (giovedì e venerdì h 15.30/19:30, sabato e domenica h 10/12.30-15.30/23)

10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



PERINALDO



21.45. ‘Deep Sky Nights’: osservazione astronomica di nebulose, galassie, stelle doppie, ammassi stellari. Osservatorio Comunale G.D. Cassini, prenotazione obbligatoria al 348 5823047 (più info)



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

20.00-00-30. Serata enogastronomica e danzante con ‘Rosy e Francesco’ organizzata dalla Pro Seborga + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



21.15. Cinema In piazza XX Settembre

VILLA FARALDI



18.00-22.00. Mostra dell’artista norvegese Mattias Härenstam al Centro Culturale Fritz Røed, fino al 16 luglio



FRANCIA

JUAN LES PINS

20.30 & 22.00. 62° Jazz à Juan 2023: concerto di Lizz Wright (h 20.30) + Ludovico Einaudi (h 22). Pinède Gould (più info)

MONACO

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



NICE



22.00. Fuochi d’artificio in quai des États-Unis





VENERDI’ 14 LUGLIO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



10.00. ‘MareCultura - La Festa del Porto e dell’eccellenza artigianale’ (2ª edizione): evento di due giorni promosso dalla Cna di Imperia con un ricco programma aperto a tutti. Porto Vecchio (il programma a questo link)

10.00. Visita guidata della Villa dove visse per alcuni anni il creatore dei premi Nobel. Il sosia di Alfred Nobel guida i partecipanti nella villa, nel parco e nel museo illustrando la storia della villa e quella dello scienziato (10 euro – ingresso villa 5 euro). Ritrovo all’ingresso di Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)

10.00-23.00. ‘Di là dal paesaggio’: mostra di due giovani artisti italiani Luca Boffi (Alberonero) e Jacopo Valenti curata da Vittorio Parisi. sale ‘Magazzino di Levante’ del Forte di Santa Tecla, fino al 30 luglio (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)

10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

17.00-22.00. Esposizione opera di Ernesto Gay ispirata dal romanzo di Italo Calvino ‘Il Castello dei Destini incrociati’ premiata alla Biennale di Venezia 2023 da Vittorio Sgarbi. Galleria d’arte ‘Bonbonniere’, Corso Inglesi, ingresso libero

17.00. Sfilata musicale con la banda folkloristica ‘Canta e Sciuscia’ nel centro cittadino

19.00-20.00. Camminata Metabolica di circa 1 ora, con cuffie e band (fornite alla partenza) con percorso lungo la pista ciclabile in direzione Porto Sole e rientro. Ritrovo nel parcheggio Conbipel in corso Mazzini 501 (per partecipare obbligatorio il certificato medico per attività non agonistiche in corso di validità), anche domani (più info)

21.30. Omaggio a Vittorio De Scalzi dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Roberto Izzo, con Andrea Maddaloni alla chitarra, Roberto Tiranti al basso elettrico e Lorenzo Ottonello alla batteria con la partecipazione dei giovani interpreti provenienti da area Sanremo. Auditorium Franco Alfano (più info)

23.30. ‘Noxe’: il nuovo venerdì del Bay Club con la migliore musica Reggaeton, Hip Hop & R&B. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)

IMPERIA

8.00-19.00. Mercatino Borgo Marina sulla Passeggiata Aicardi, fino al 16 luglio

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



18.00. ‘Un mare di sorprese’: attività ludico–sensoriali per bambini dai 5 ai 12 anni. guidati da un biologo marino, alla scoperta dell'ecosistema marino e dei suoi abitanti coi relatori del Centro educazione ambientale Costabalenae Centro di formazione G.B.Pastore. A cura di Confcoooperative Imperia. Infopoint ‘L’Approdo’ sul Molo lungo di Oneglia, info 337104 3629

18.30-22.00. Festival Art Nouveau Week 5ª edizione: ultimo giorno dell0esposizione di Arte Liberty a cura dell’Associazione Culturale Nazionale Italia Liberty. Palazzina Liberty a Borgo Marina

VENTIMIGLIA

9.00. Mostra’ Contemporanei/Puma Vs Monet/La Luce Dentro’. A cura di Silvia Alborno e Fabio Falone. MAR, Forte dell’Annunziata, via Verdi 41, fino al 12 agosto (chiuso lunedì)

21.00. Per ‘(R)estate a Grimaldi, ‘Cinema sotto le stelle’: proiezione film ‘The Score’ (2001) con Marlon Brando, Robert De Niro, Edward Norton. Terrazza panoramica a Grimaldi, ingresso libero e gratuito

21.00-23.00. ‘Estate al Museo’: Apertura serale con Ludo Disco alle 21.15, attività dedicate alle famiglie con bambini. Museo civico archeologico G. Rossi al Forte dell’Annunziata (tutti i venerdì sino al 31 agosto)

21.00. Per ‘Agosto Medioevale’, visita guidata alla scoperta dei luoghi più emblematici del Centro Storico con intermezzi di narrazione scenica. Ritrovo in Piazza della Cattedrale

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Coloratissimi giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

21.00-23.00. ‘Uomini e Donne 2’: rappresentazione teatrale a cura del Circolo ‘Reading e Drama’ di Ventimiglia. Giardini della Casa Valdese, Via Colonnello Aprosio 255

BORDIGHERA

9.30. ‘Bordighera Summer Fun’: Yoga al Chiosco della Musica Evita Peron, fino al 3 settembre

18.30. ‘Bordighera Summer Fun’: Yoga Flexfitness Baby (5 – 10 anni) al Chiosco della Musica Evita Peron, fino al 3 settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre



21.00. BordiJazz summer edition: concerto del Luca Gusella Trio ‘Omaggio alla Poliritmia’. Rotonda Sant’Ampelio

OSPEDALETTI



21.30. Spettacolo teatrale ‘Pe chi u l’ha fame u pan u pà lasagne’. A cura della Compagnia dialettale Nasciui pe Rie. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA

21.30. Il Museo del Festival presenta lo spettacolo ‘Di Mare e d'Amore’: esibizione musicale con brani della canzone italiana a cura della cantante Chiara Ragnini e premiazione di una giovane cantante locale. Piazza Tiziano Chierottì

RIVA LIGURE



20.00. Feet DJ con Nicholas Deplano in Consolle. Via Martiri della Libertà lato levante



SANTO STEFANO AL MARE



21.30. ‘Santuario Pelagos… Cetacei e tesori sommersi’: serata divulgativa a cura dell’associazione ‘Delfini del Ponente’. Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

18.00. Mercatino di arte e artigianato, serale nel centro storico



19.00-24.00. Festa della Musica notte di concerti diffusi nel borgo

DIANO MARINA

19.00. ‘Arcadia in Festa’: sagra enogastronomica a cura dell'Associazione Arcadia. Villa Scarsella, fino al 16 luglio

21.00-23.00. Apertura notturna del Museo Civico del Lucus Bormani: una passeggiata ‘al chiaro di luna’ tra le sale del Museo + alle 21. Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (tutti i mercoledì e venerdì di luglio e agosto)



21.30. ‘Diano Canta e Balla’: musica e animazione cura di Gianni Rossi con allestimento di maxi schermo. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

12.00. Street food in piazza. Fino al 16 luglio



CERVO



21.30. 60° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, concerto di Sergey Krylov – violino, Lucas Debargue – pianoforte. Musiche di G. Fauré, C. Saint-Saëns, M. Ravel. In collaborazione con Società dei Concerti La Spezia Festival Paganiniano di Carro. Piazza Dei Corallini (più info)

ENTROTERRA

BADALUCCO

17.30. Esplorando Badalucco: visita gratuita al paese condotta da una guida turistica qualificata. Partenza da Piazza Duomo

BAJARDO

18.00. 'Letture a cura della biblioteca ‘Il Tiglio’ NEI Giardini del Tiglio

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



15.30-18.00. Mostra ‘Yesterday will never end’ dell’artista Lorenza Sannai. DAC, Dolceacqua Arte Contemporanea, Strada Vicinale dell`Abelio (venerdì, sabato e domenica fino al 16 luglio)



15.30-19.30. ‘Antologica Polaroid’: mostra fotografica di Franco Tavaroli. Pinacoteca Morscio, fino al 30 luglio (giovedì e venerdì h 15.30/19:30, sabato e domenica h 10/12.30-15.30/23)

DOLCEDO

21.00. Per il secondo appuntamento estivo con il teatro al femminile, in scena ‘Madame Chrysanthème’ di e con Chiara Giribaldi della compagnia ‘Cattivi di Cuore’. Regia di Gino Brusco. Piazzetta della chiesa di Bellissimi, ingresso ad offerta

PERINALDO

18.00. Conferenza di Ezio Grosso dal titolo ‘Gio Tommaso Borgonio da Perinaldo’ Theatrum Sabaudiae



21.45. ‘Deep Sky Nights’: osservazione astronomica di nebulose, galassie, stelle doppie, ammassi stellari. Osservatorio Comunale G.D. Cassini, prenotazione obbligatoria al 348 5823047 (più info)

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VILLA FARALDI



18.00-22.00. Mostra dell’artista norvegese Mattias Härenstam al Centro Culturale Fritz Røed, fino al 16 luglio



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

21.00. ‘Jazz au Château’: ‘Good morning Billie’, concerto di Laurent Sarrien Vibes Quartet con musica Jazz-Rock (tutti i venerdì sera d’estate fino all’8 settembre). Città alta, ingresso libero (il programma a questo link)

CANNES

22.00. Festival d’arte pirotecnica con la partecipazione della Norvegia. Baia della città (più info)

JUAN LES PINS



20.30 & 22.00. 62° Jazz à Juan 2023: concerto di Guy Mintus (h 20,30) + Sophie Alour (h 22). Pinède Gould (più info)

MONACO



10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)





SABATO 15 LUGLIO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



10.00. ‘MareCultura - La Festa del Porto e dell’eccellenza artigianale’ (2ª edizione): evento di due giorni promosso dalla Cna di Imperia con un ricco programma aperto a tutti. Porto Vecchio (il programma a questo link)



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00-23.00. ‘Di là dal paesaggio’: mostra di due giovani artisti italiani Luca Boffi (Alberonero) e Jacopo Valenti curata da Vittorio Parisi. sale ‘Magazzino di Levante’ del Forte di Santa Tecla, fino al 30 luglio (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



17.00. Arrivo a Sanremo in zona Sud-Est della Transalp ‘La via del sale in MTB’ con accoglienza e buffet finale (più info)

19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con Massimo Spinetti (piano e voce). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00.’ Saturday Summer’: serata Karaoke con animazione a cura di Alex Penna. Loft estivo del Bahama Star in via Armea 61, info e prenotazioni 380 7098908 (tutti i sabato d’estate)



23.30. ‘Bay Music Saturday’: serata di divertimento al ritmo delle migliori hit del momento fino a tarda notte sotto le stelle con animazioni e performance ormai conosciute e apprezzate. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info 348 3984066 (più info)



IMPERIA



8.00-19.00. Mercatino Borgo Marina sulla Passeggiata Aicardi, fino al 16 luglio

9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

11.00. ‘Il branda della barca’: laboratorio con degustazione gratuita con l’Ittiturismo Patrizia di Sanremo. A cura di Legacoop Liguria. Infopoint ‘L’Approdo’ sul Molo lungo di Oneglia, info 337104 3629

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.00-22.00. Esposizione opera di Ernesto Gay ispirata dal romanzo di Italo Calvino ‘Il Castello dei Destini incrociati’ premiata alla Biennale di Venezia 2023 da Vittorio Sgarbi. Galleria d’arte ‘Bonbonniere’, Corso Inglesi, ingresso libero

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



19.00. Visita di Roosevelt: commemorazione a cura di Proloco e Associazione Amici del Santuario di Montegrazie

21.00. Per ‘Notti Bianche di Liguria’, concerto di Radio Montecarlo ‘Montecarlo Night Show’ con Nick The Nightfly e la Nightfly orchestra. Banchina Aicardi



VENTIMIGLIA

9.00. Mercatino creativo, artistico e di artigianato in Via Aprosio a sostegno del ‘Progetto Infanzia’ della Scuola di Pace (ogni terzo sabato del mese)

9.00. Mostra’ Contemporanei/Puma Vs Monet/La Luce Dentro’. A cura di Silvia Alborno e Fabio Falone. MAR, Forte dell’Annunziata, via Verdi 41, fino al 12 agosto (chiuso lunedì)

17.00-21.00. ‘Ventimiglia Street Basket’: Torneo di pallacanestro 3vs3 a cura della A.S.D. Ventimiglia Basket. Porto Cala del Forte, anche domani

18.30. Presentazione libro ‘Invecchiare è un gioco da ragazzi’ di Paolo Lizzadro, Editore Maggioli. Giardino della Fondazione Ernesto Chiappori in Via Del Ricovero 3 (frazione Latte), info 0184 229465

19.00-2.00. ‘Venti23 Beach Party’: Notte Bianca a cura dell’Associazione ‘Ventimiglia Viva’ sul Lungomare e spiagge

19.00. Visita Guidata all’Area Archeologica di Nervia a cura della Direzione nell’ambito della rassegna ‘Albintimilium Theatrum fEst’.



21.00. Per ‘(R)estate a Grimaldi, concerto della ‘Family Band Gospel Choir’. Chiesa SS. Angeli Custodi, ingresso libero e gratuito

21.00. Per ‘Albintimilium Theatrum fEst’, ‘Odissea, un racconto Mediterraneo’: spettacolo in tre tempi con Massimiliano Cividati e con Michele Marullo, Giulia Rossoni, Simone Ruvolo. Andrea Zani al pianoforte. Regia di Massimiliano Cividati (a pagamento). Teatro Romano, info +39 348 2624922

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Coloratissimi giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

9.00. ‘Bordighera Summer Fun’: ginnastica Total Body alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre



17.00. ‘I Sentieri di Claude Monet’: facile passeggiata guidata nei luoghi dipinti da Claude Monet a Bordighera. A cura della Cooperativa Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti Ufficio Turismo IAT in Via Vittorio Emanuele 172, info 338 1375423 (più info)



18.30. ‘Bordighera Summer Fun’: Skateboard (minimo 6 anni) davanti alla spiaggia libera attrezzata Wharariki (obbligatoria prenotazione via whatsapp al+39 391 7524574), fino al 3 settembre

19.00. Festeggiamenti a Sasso con la ‘Festa da Campornia’: Serata danzante ed enogastronomica

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre

21.00. Per ‘Summer in Winter’, concerto dell’Orchestra giovani ‘Note Libere’ (a pagamento) Orchestra giovani. Giardini Winter

22.00. Mayday: DJ set dalla musica commerciale alla musica tecno. Rotonda S. Ampelio

OSPEDALETTI



8.00-19.00. Mercatino di Antiquariato, Collezionismo e Modernariato ad Ospedaletti’. A cura di Eventi Free e Antico Doc. Corso Regina Margherita

21.30. Carnevale Estivo: Mercatino in Via XX Settembre e Intrattenimento musicale itinerante a cura della Banda Musicale di Pompeiana, Dj Set El Coach & Mr. Pink in Via XX Settembre, Accademia Musicale di Ospedaletti ‘On Soul Band’ in Piazza IV Novembre, Thunderbird in Piazzetta della Fontana e artisti della FEM Spettacoli in Via Roma

TAGGIA ARMA



18.00. Festa della Musica nelle piazze e nelle vie del centro storico di Taggia organizzata in collaborazione con le attività commerciali per tutti gli amanti della musica. Strepitosi piatti preparati per l'occasione, sfilata di trampolieri luminosi, giochi gonfiabili per tutti i bambini e naturalmente tanta musica

RIVA LIGURE

21.30. Balliamoci e Cantiamoci l’Estate con Gianni Rossi Show. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE



21.30. Concerto ‘Io Amo’ di Franco Fasano Live: dal festival di Sanremo allo Zecchno d’Oro. Piazza Scovazzi

SAN LORENZO AL MARE

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

21.00. Per ‘Scorribanda’, spettacolo teatrale di Franco Bianchi dal titolo ‘Stregoneria e Religione’ della provincia di Imperia. Sala Becke, vicolo Vignasse, ingresso libero

DIANO MARINA



15.00. Visita guidata alle Sezioni Archeologica e Risorgimentale ripercorrendo oltre 100 mila anni di storia con una selezione di reperti dal Paleolitico sino ai moti garibaldini. Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60

19.00. ‘Arcadia in Festa’: sagra enogastronomica a cura dell'Associazione Arcadia. Villa Scarsella, fino al 16 luglio

22.30. Spettacolo pirotecnico in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono, N.S. del Carmine. Specchio acqueo dianese

SAN BARTOLOMEO AL MARE



12.00. Street food in piazza. Fino al 16 luglio

CERVO



17.00-22.00. ‘Emozioni Liquide’: incontro di scrittura emozionale e counseling a cura di Nicoletta Sasso, docente di lettere presso il Liceo Vieusseux di Imperia. Parco del Ciapà (i dettagli a questo link)



ENTROTERRA

BAJARDO



18.00. Presentazione del libro 'Sanremo e il tesoro di Hitler’ di Achillee Maccapani. Introduce Remigio D'Aquaro. Chiesa San Rocco

CIVEZZA

9.30. Nell’ambito della manifestazione CondiVivere a Civezza, passeggiata fra uliveti e antiche mulattiere, con la guida escursionistica Marina Caramellino e Natalino Trincheri. Ritrovo nella piazza della Chiesa dedicata a San Marco, info e prenotazioni 338 3382168

COSTARAINERA

9.00-12.00. Corso sui fiori di Bach al Parco Novaro a cura dell’associazione ‘Gocce di Natura’

18.00. Letture al parco e laboratorio per bambini su ‘Conoscere la figura di Nobel e della sua Villa’. A cura di Gocce di Natura APS e Antea edizioni. Parco Novaro

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

21.30. Dj Set (ogni sabato di luglio e agosto). Bowling di Diano, Via Diano San Pietro 105, info 0183 494131



DOLCEACQUA



10.00-23.00. ‘Antologica Polaroid’: mostra fotografica di Franco Tavaroli. Pinacoteca Morscio, fino al 30 luglio (giovedì e venerdì h 15.30/19:30, sabato e domenica h 10/12.30-15.30/23)

10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



15.30-18.00. Mostra ‘Yesterday will never end’ dell’artista Lorenza Sannai. DAC, Dolceacqua Arte Contemporanea, Strada Vicinale dell`Abelio (venerdì, sabato e domenica fino al 16 luglio)

PERINALDO

21.00. ‘A Sud dove comincia il sogno’: recital di poesia e musica da un'idea di Cloris Brosca messo in scena dal Teatro dell'Albero

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



SEBORGA



10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

20.00-00.30. Serata enogastronomica e danzante con la Sagra dei Ravioli e con l’orchestra ‘Cristian e la Luna Nueva’ organizzata dalla Pro Seborga + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

19.00. Sagra della Madonna del Carmelo: Serata gastronomica e musicale con Mr. Pink Dj set. Frazione di Verdeggia

VILLA FARALDI



18.00-22.00. Mostra dell’artista norvegese Mattias Härenstam al Centro Culturale Fritz Røed, fino al 16 luglio

FRANCIA

JUAN LES PINS



20.30 & 22.00. 62° Jazz à Juan 2023: concerto del Brad Mehldau Trio (h 20.30) + Branford Marsalis Quartet (h 22). Pinède Gould (più info)

MONACO

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)



NICE



21.00. Nice Classic Live 2023: Récital pianistico con Bertrand Chamayou. In programma musiche di Liszt, Ravel, Unsunk Chin. Sagrato del Monastero di Cimiez (più info)





DOMENICA 16 LUGLIO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

10.00-23.00. ‘Di là dal paesaggio’: mostra di due giovani artisti italiani Luca Boffi (Alberonero) e Jacopo Valenti curata da Vittorio Parisi. sale ‘Magazzino di Levante’ del Forte di Santa Tecla, fino al 30 luglio (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)

12.00-17.00. Arrivo a Sanremo dei partecipanti alla 4ª edizione Hard Alp Tour ‘Pavia-Sanremo’ in Corso Salvo d’Acquisto ritiro attestato partecipazione (più info)

17.00-22.00. Esposizione opera di Ernesto Gay ispirata dal romanzo di Italo Calvino ‘Il Castello dei Destini incrociati’ premiata alla Biennale di Venezia 2023 da Vittorio Sgarbi. Galleria d’arte ‘Bonbonniere’, Corso Inglesi, ingresso libero

19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con The Cu3e: Davide Rock (voce e chitarra), Davide Frattarola (percussioni). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



21.00. Fiesta Latina con Salsa Bachata, Kizomba, Reggaeton, Merengue, Cha Cha Cha (ingresso + drink 10 euro). Bahama Star, via Armea 91, info e prenotazioni 328 3390866 (ogni domenica d’estate)

IMPERIA

8.00-19.00. Mercatino Borgo Marina sulla Passeggiata Aicardi, fino al 16 luglio

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

21.00. Musica sotto le gru In the mix: Ballando con Testini. A cura del Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi. Banchina Aicardi, ingresso libero

VENTIMIGLIA

17.00-21.00. ‘Ventimiglia Street Basket’: Torneo di pallacanestro 3vs3 a cura della A.S.D. Ventimiglia Basket. Porto Cala del Forte

21.00-23.00. Mostra’ Contemporanei/Puma Vs Monet/La Luce Dentro’. A cura di Silvia Alborno e Fabio Falone. MAR, Forte dell’Annunziata, via Verdi 41, fino al 12 agosto (chiuso lunedì)

21.00-23.00. ‘Estate al Museo’: Apertura serale Al Brillar di Stelle: visite guidate a tema e a ‘lume di candela’ alle 21.15. Museo civico archeologico G. Rossi al Forte dell’Annunziata (tutti le domeniche sino al 31 agosto)

21.00. Conferenza di presentazione dell’Agosto Medievale e del Palio Marinaro edizione 2023. Forte Annunziata

VALLECROSIA



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Coloratissimi giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



9.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Stretching alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre



19.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Qi Gong al Chiosco della Musica Evita Peron, fino al 3 settembre



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre

21.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Balli caraibici. Chiosco della Musica Evita Peron, fino al 3 settembre

21.30.’ Il Viaggio Tour 2023: concerto della pianista bordigotta Veronica Rudian a favore degli alluvionati della città di Faenza. Rotonda di S. Ampelio, ingresso gratuito .

OSPEDALETTI

21.30. ‘Stelle sul Mare 2023’, ‘Le Meraviglie del Cielo Estivo’: osservazione del cielo a cura dell’Associazione Stellaria. Piazzale al Mare

TAGGIA



8.00-19.00. Mercatino di antiquariato collezionismo e curiosità a cura dell’associazione ‘Arte & party’. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)

16.00- 23.00. ‘Botteghe Artigiane - L'arte è un gioco da Ragazzi’: fiera promozionale a cura della Confartigianato Imperia. Vie del Centro di Arma

18.00-24.00. In diretta da Piazza Tiziano Chierotti musica a cura di Radio 88 Sanremo

21.15. ‘La piazza si fa cinema’: proiezione film ‘Figli’ di Giuseppe Bonito con Valerio Mastandrea (2020). Via Lido sul Lungomare di Arma

21.30. ‘Retroscena’: spettacolo di repertorio musicale vario condotto da un trio di musicisti: Daniela Quaglia (voce), Pinny Gaggero (pianoforte), Marco Abbadessa (chitarre e percussioni). Attraverso il racconto di aneddoti, curiosità, retroscena gustosi lo spettatore è accompagnato nell'ascolto di musiche tratte dal repertorio operistico e cinematografico, dal musical, dalla canzone d'autore italiana ed internazionale. Anfiteatro del Castello a Taggia

SAN LORENZO AL MARE

8.00. Fiera di San Lorenzo

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

RIVA LIGURE

21.15. Per BimBumBam, Cinema all’aperto con proiezione film ‘Troppo cattivi’. Piazza Ughetto

DIANO MARINA



​11.00-21.00. Solennità del Carmine: S. Messa solenne presieduta da Mons. Guglielmo Borghetti (Chiesa Parrocchiale, h 11) + alle 18 alla Chiesa Parrocchiale, Liturgia dei Vespri e processione con l’Effigie della Madonna del Carmelo + alle 21 al porto, S. Messa e omaggio floreale all’Ass. Diano Sub alla Stella Maris

19.00. ‘Arcadia in Festa’: sagra enogastronomica a cura dell'Associazione Arcadia. Villa Scarsella

SAN BARTOLOMEO AL MARE



12.00. Street food in piazza



21.30. Aspettando il ‘Rovere d’Oro’, concerto in ricordo di Rita Romani Arimondo. Sagrato del Santuario di NS della Rovere

ENTROTERRA

APRICALE

10.00. Mercatino artigianale in piazza Vittorio Emanuele (ogni terza domenica del mese)



BADALUCCO



9.00. Escursione naturalistica guidata ‘Anello Val Carpasina’ a cura di Associazione ‘Cugini dei Sentieri’

BAJARDO



9.30. Camminata sui sentieri del Bosco di Grou con la guida ambientale Antonella Piccone. Partenza dalla Chiesa di San Rocco

10.00. Sagra dei Crustoli lungo le vie del borgo

BOSCOMARE

9.00. Festa Patronale

CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante’ in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

CIPRESSA



9.30. Torneo di scacchi semilampo ‘La Torre scende in piazza’. Piazza Mazzini

CIVEZZA

21.00. Concerto di chitarra classica con M. Laura

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

DOLCEACQUA



10.00-23.00. ‘Antologica Polaroid’: mostra fotografica di Franco Tavaroli. Pinacoteca Morscio, fino al 30 luglio (giovedì e venerdì h 15.30/19:30, sabato e domenica h 10/12.30-15.30/23)

10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)

15.30-18.00. Ultimo giorno della mostra ‘Yesterday will never end’ dell’artista Lorenza Sannai. DAC, Dolceacqua Arte Contemporanea, Strada Vicinale dell`Abelio



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



LUCINASCO



10.00-18.00. Per tutto il periodo estivo, visite guidate al complesso museale della Parrocchia di Lucinasco (h10/12-16/18)



MOLINI DI TRIORA

8.30. Festa della Lavanda: passeggiata intorno a Drego (Andagna) + visita alla lavanda dell’Azienda Cugge + estrazione olio essenziale con alambicco a Molini di Triora. A cura della guida GAE Angela Rossignoli. Ritrovo ad Andagna (fontana all’ingresso del paese). Info su WA 338 4536788

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

TRIORA



10.00. ‘Triora Bimbi’: giornata interamente dedicata ai bambini di tutte le età! Stupore e divertimento assicurati dai gonfiabili ad acqua di Kenzo e dall’animazione dell’Associazione ‘Capriole sulle nuvole’

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VILLA FARALDI



18.00-22.00. Ultimo giorno della mostra dell’artista norvegese Mattias Härenstam al Centro Culturale Fritz Røed

FRANCIA

JUAN LES PINS

20.30 & 22.00. 62° Jazz à Juan 2023: concerto di Sixun (h 20.30) + Thomas Dutronc Officiel & Stochelo Rosenberg & Rocky Gresset Trio feat. Thomas Bramerie (h 22). Pinède Gould (più info)

MONACO



9.30-18.00. 3° Monaco International Meeting: raduno delle Fiat 500 storiche di tutto il mondo. Port Hercule, Quai Albert I (più info)

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)

18.00. 18° Festival Internazionale di Organo di Monaco: ‘Ave Maris Stella’ con Jeanne Bernier, soprano. Gabriel Marghieri, organo.. Cattedrale di Monaco



20.00. Per ‘Monte-Carlo Summer Festival 2023’, concerto di Seal. Sporting Club, Salle des Étoiles (più info)



20.00. Pat Metheny in concerto al Grimaldi Forum (più info)



21.30. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo: Omaggio a Serge Rachmaninoff - Kazuki Yamada, direzione, Daniil Trifonov, pianoforte. In programma: Sergueï Rachmaninoff e Johannes Brahms. Corte d'Onore del Palazzo dei Principi (più info)



NICE



21.00. Nice Classic Live 2023: Récital pianistico con Vanessa Wagner, Glass night de Philip GLASS. Sagrato del Monastero di Cimiez (più info)





