Volley, Serie D femminile. Mattia Antola nuovo allenatore dell'Imperia: “Molto contento per il progetto”

Mattia Antola sarà il nuovo allenatore per l'Imperia Volley per il prossimo campionato di Serie D femminile.

“Un progetto sostenibile a medio-lungo termine quello sottoscritto tra il coach genovese e la società - afferma il presidente Vincenzo Costantini - che, unito al lavoro di tutto il riconfermato staff tecnico dell’Imperia Volley e alla supervisione del direttore tecnico Augusto Sazzi, porterà nel tempo sicuri risultati sia per il numero di praticanti che per i risultati agonistici, in linea con il progetto socio-sportivo di territorio che stiamo portando avanti”.

Oltre alla prima squadra Mattia Antola allenerà anche le formazioni U18 e U16 e lavorerà in sinergia con tutti i tecnici del settore giovanile.

Terminate le fatiche delle finali nazionali U14 Campobasso con la società U.S. Torri di Quartesolo con la quale, insieme a tutto lo staff, ha conseguito un prestigioso secondo posto, la prossima settimana sarà già a Imperia dove inizierà a conoscere in allenamento i vari gruppi.

“Ho iniziato ad allenare molto giovane nel settore giovanile della Serteco Volley School, di seguito una breve esperienza nel maschile con la Colombo Volley Ge, per poi ritornare al settore femminile sempre a Genova. Poi il trasferimento in Veneto nella società Torri di Quartesolo - commenta Mattia Antola - sono molto contento del progetto presentatomi dal presidente Vincenzo Costantini e dall’opportunità che mi viene data dall’Imperia Volley, ci sarà sicuramente da lavorare, ma questo non mi spaventa e non vedo l’ora di poter conoscere le ragazze e cominciare la nuova stagione”.