Calcio amatoriale: l'Ag. Temacasa si è aggiudicata il 29° torneo 'Città di Sanremo' (Foto)

Ag.Temacasa campione, Ancash Sport sconfitti con onore e Il Bosforo sul gradino più basso del podio. Questo il risultato di due finali che hanno divertito ed entusiasmato il folto pubblico presente (oltre 350 persone) al torneo di calcio a 6 ‘Città di Sanremo’.

Il vero mattatore della finale è stato Luca Travella autore di 4 reti (tutti con tiri dalla distanza). Dopo 3 minuti di gioco complice un errato posizionamento della barriera che si è fatta passare la sfera in mezzo, ha portato in vantaggio i neri dell'Ag. Temacasa. Il raddoppio è arrivato al 18esimo minuto con una bella azione in velocità conclusa da un tiro dai 10metri che si è infilato sotto l'incrocio dei pali; un minuto dopo Macaluso accorcia le distanze dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Solo grazie alle super parate di Brizio il primo tempo si è concluso 2-1: il portiere futuro dell'Argentina Arma, ha letteralmente compiuto 4 miracoli e ha permesso di chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco.

Il secondo tempo si è aperto dopo 4 minuti con la tripletta di Luca Travella che con un secco tiro da fuori area baciava il palo prima di insaccarsi alle spalle dell' incolpevole Toriello. Da qui alla fine sarà una guerra personale tra Macaluso e Garibbo contro Brizio, autore di almeno 3 interventi salva risultato nel corso della seconda frazione di gara. In una ripartenza a 10 minuti dalla fine il solito Travella trovava di sinistro il secondo palo e di fatto la contesa era indirizzata,per quanto Garibbo accorciava le distanze a 2 minuti dal termine riaprendo le speranze per i gialloverdi imperiesi. Ma il solito Brizio, un minuto dopo, è strepitoso a spegnere ogni velleità parando un tiro ravvicinatissimo che avrebbe potuto rendere il finale letteralmente incandescente.

L'organizzazione del Torneo è già al lavoro per la 29° edizione che riserverà alcune sorprese per fare si che il numero di partecipanti cresca ancora di piu.