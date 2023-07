Sanremo: grande interesse per la presentazione del libro ‘Unger Khan, storia e memoria’

Grande interesse di pubblico, sabato scorso alla Fenice di Sanremo, per l'interessante presentazione del libro ‘Unger Khan, storia e memoria’, edito da Lo Studiolo.

Nella sua brillante presentazione il professor Sergio Castellino ha delineato le caratteristiche di quella che gli Indù chiamano la casta dei guerrieri, caratteristiche che si ritrovano nel barone Nikolai Roman Fyodorovich Robert Maximilian von Ungern-Sternberg, di nobile stirpe ungherese, vissuto in Estonia, dove i suoi antenati si erano stabiliti da secoli, che intraprese la carriera militare riportando notevoli successi.

Il curatore del volume, Faris La Cola, ha messo in evidenza le mistificazioni e i preconcetti di molti autori che hanno scritto su di lui, in bene o in male, cercando di tirare dallo loro parte un personaggio eccezionale quanto enigmatico, definito il Signore della guerra, che però aveva ben in mente il compito affidatogli dalla vita: cercare di ostacolare con i mezzi a sua disposizione, il materialismo e la sovversione del pensiero tradizionale, che imperversavano in Europa, allora come oggi, e che si stavano diffondendo anche in Asia dove ristabilì, anche se per breve tempo, una monarchia teocratica, sul modello tibetano.

Ha partecipato alla presentazione anche il giovane Robert Blinov, che ha curato la traduzione dal russo di un testo del professor Sergius Kuzmin, dell’Istituto di studi orientali dell’Accademia russa delle Scienze. Il numeroso pubblico intervenuto è rimasto così affascinato dalle vicende di Ungern Khan, ed ha seguito con tale interesse gli interventi, che alla fine sembrava andar via quasi a malincuore.