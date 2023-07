Torna l'Imperia Unplugged Festival: Irene Grandi, Roberta Giallo, Daniele De Gregori e Carlo Valente nella nuova edizione

Torna l’Imperia Unplugged Festival, il festival della buona musica di qualità della città di Imperia, organizzato dall’Associazione Culturale Imperia Musicale, in collaborazione e con il sostegno dell’Assessorato alle Manifestazioni del Comune di Imperia, Regione Liguria e CIV NuovOneglia e con il Patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Imperia e Comune di Imperia.

Giunto alla ottava edizione, l’appuntamento nel 2023 è per giovedì 10 agosto e venerdì 11 agosto dalle 21 rispettivamente in Piazza San Giovanni e in Banchina Aicardi: la prima serata vedrá sul palco Daniele De Gregori, cantautore e chitarrista romano, pluripremiato nei maggiori Festival italiani e spesso ospite del programma "O anche no" su Raidue, che presenterà al pubblico il suo nuovo album di inediti "Cura" pubblicato con GoodFellas.

La stessa sera ascolteremo anche Carlo Valente, cantautore reatino eclettico, irriverente ed ironico: già Targa Tenco nel 2018 con l’album a progetto “Voci per la libertà”, ospite nel 2021 di Fiorella Mannoia su RaiTre, l’artista presenterà al pubblico il suo nuovo album “Metri quadrati" edito da Totosound.

Dalle 19:00, inoltre, sarà disponibile il Palco Aperto per dare spazio agli artisti locali.

La serata di venerdì 11 agosto, invece, vedrà ospite IRENE GRANDI, live per una tappa del suo "Io in blues" Tour in una veste acustica in duo accompagnata alla chitarra da Leo Di Dante; l’artista è attualmente impegnata sui palchi dei più importanti festival nazionali interpretando i grandi successi del blues e del soul dagli anni sessanta in poi, con omaggi a miti assoluti della musica cui oggi sono affiancate anche alcune riletture dei brani più famosi della sua carriera. Nel repertorio dal vivo Irene Grandi presenterà anche “E Poi”, suo personale omaggio alla grande Mina, rilettura del famoso brano del 1973, uscito con un video di animazione curato da Grègori Dessi.

Sul palco della seconda serata troveremo in apertura la poliedrica Roberta Giallo, cantautrice, scrittrice, attrice, visual artist, performer e produttrice: scoperta da Lucio Dalla che ne è stato suo produttore e mentore, ha all’attivo numerose collaborazioni, da Federico Rampini a Samuele Bersani, oltre che innumerevoli riconoscimenti e premi; l’ultimo lavoro discografico è “Canzoni Da Museo” di cui presenterà un assaggio al pubblico imperiese.

Il Festival è ad ingresso gratuito.