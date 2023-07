Ospedaletti: concerto di Freddy Colt e i Swing Kids all’Auditorium comunale

Un concerto dedicato a Gastone Lombardi, medico sanremese con la grande passione per la musica, apre la stagione estiva dell’Orchestra stabile dello Swing, una formazione nota come “Swing Kids” ovvero i ragazzi dello swing, ideata e diretta dal maestro Freddy Colt.

Mercoledì 12 luglio alle ore 21,30 è prevista infatti una serata di grande musica nell’Auditorium Comunale di Ospedaletti dal titolo “Back to the Fifties – Lo swing italiano del Dopoguerra”. Dunque, gli anni Cinquanta, epoca di ricostruzione, epoca di nuovi entusiami, nuove mode, nuovi sogni: tra questi la musica ha avuto una parte importante. E il jazz in Italia non è mai stato così popolare: club in tutti le maggiori città, orchestre e complessini, concerti di star americane e, dal 1956 a Sanremo, il primo Festival Internazionale aperto a molti jazzisti italiani. I Swing Kids faranno rivivere le atmosfere e i suoni di quella felice stagione: con Kramer che “swingava” nelle commedie musicali di Garinei & Giovannini, Barzizza che componeva colonne sonore per Totò e Gassman, Luttazzi che portava l’ironia sincopata nel sabato sera della Tv. Alcuni di quei brani saranno riproposti nel concerto, insieme a insoliti brani di jazz strumentale dovuto a valenti compositori come Francesco Ferrari, Enzo Ceragioli e Gianni Ferrio. Le canzoni saranno interpretate dalla bella voce di Serena Suraci, mentre ad accompagnarla ci saranno Mario Martini alla tromba, Stefano Bianchi al trombone, Mirco Rebaudo e Sofia Viglietti ai sax, Francesco Cardillo al pianoforte, Andrea Amato al contrabbasso e Gigi Marras alla batteria. La serata si aprirà con un doveroso omaggio all’attrice Isa Barzizza, recentemente scomparsa, amica dello swing e di Ospedaletti, mentre l’intero concerto è dedicato al ricordo del dottor Lombardi in ragione della sua grande passione per la musica che lo portò ad essere segretario del Club Tenco al fianco di Amilcare Rambaldi negli anni Settanta, ma anche cultore della musica a tutto tondo cimentandosi anche come chitarrista e cantante. A un anno dalla sua dipartita il Centro Studi Musicali “Stan Kenton”, organizzatore dell’evento, ha deciso di omaggiarlo con le musiche della gioventù di Gastone, quando ragazzino seguiva i primi Festival di Sanremo e raccoglieva gli autografi dei divi di allora, tra i quali Jula de Palma, Alberto Semprini, Luciano Virgili, Natalino Otto o il Quartetto Cetra. Personaggi vicini allo stile da sempre coltivato da Freddy Colt con le sue varie orchestre da trent’anni a questa parte.

Il concerto, patrocinato dal Comune di Ospedaletti, è ad ingresso libero.