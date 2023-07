Diano Marina: all’EMD Festival il tributo ai Pink Floyd per il 50° di The Dark Side of The Moon

Dopo lo straordinario successo del concerto della Fanfara di Presidio del Comando Marittimo Nord della Marina Militare, spettacolo d’apertura del 12° Emd Festival (otto serate in totale) andato in scena la scorsa settimana, a Diano Marina, sul palcoscenico di Villa Scarsella arriva il momento della performance degli Shine con The Best of Pink Floyd, per un atteso tributo al gruppo musicale rock britannico fondato a Londra nel 1965. L’appuntamento è per domani, martedì 10 luglio, con inizio alle ore 21.30. Lo show degli Shine è incentrato sulla celebrazione del famoso album The dark side of the moon (che sarà interamente eseguito), ottavo capolavoro del gruppo londinese, nel cinquantennale della sua pubblicazione (marzo 1973). In scaletta anche altri celebri brani dei Pink Floyd, quali Shine on you crazy diamond, Wish you were here, Run like hell e tanti altri, per la gioia dei moltissimi appassionati di questa straordinaria band.

Sul palco i protagonisti saranno Mauro Vero (chitarra e voce), Mauro Germinario (basso e voce), Ivan Voarino (batteria e percussioni), Maurizio Carobene (tastiere e cori) e Dario Laino (chitarra e cori), accompagnati per l’occasione dalla vocalist Alessia Porani ai cori e da Marcello Manzo al sax.

Lo spettacolo è accompagnato da un importante allestimento scenografico, composto da illuminazione con teste mobili, laser, macchine del fumo e un maxischermo circolare sul quale vengono fedelmente proiettati i video originali e altri effetti scenografici.

The dark side of the moon è considerato uno degli album più influenti, rivoluzionari e di successo nell'intera storia del rock. Rimasto nelle classifiche di vendita ininterrottamente fino al 1988, il disco cambiò per sempre la carriera di Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright, segnando non solo un prima e un dopo nelle loro vite, ma all'interno della stessa storia della musica. Suoni elettronici, tematiche innovative e sperimentazione sonora: non sono stati solamente i brani contenuti nel disco a renderlo un vero e proprio metro di riferimento per tutti gli amanti del genere. The Dark Side Of The Moon è riuscito ad avvicinare alla musica colta milioni di ragazzi cresciuti negli anni '70, complice anche una copertina in grado di colpire in maniera trasversale il mondo della musica, dell'arte e della moda.

Il costo dei biglietti è di 15 euro (posto numerato, settore unico) con riduzione a 10 euro per gli Under 14. Numerosi i tagliandi già venduti in prevendita (tutti i giorni, esclusa la domenica, dalle ore 9.30 ale 12.30, in via Cavour 30 a Diano Marina). Disponibili anche i biglietti per gli spettacoli successi. Prenotazioni telefonando al 370.3507641.