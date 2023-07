Da giovedì 13 luglio su Gambero Rosso channel le puntate della trasmissione “Invita Vito”, registrate a Castelvittorio, Pigna, Badalucco e Sanremo. (Foto)

Gambero Rosso channel: ha inserito nella programmazione estiva le nuove puntate del viaggio di Stefano Bicocchi in arte Vito, registrate nel mese di giugno nel Ponente ligure.

In questo nuovo programma, “Invita Vito” l’attore e chef si è spinto lontano dalla bassa pianura padana per arrivare in provincia di Imperia. Il senso del viaggio è sempre quello di raccontare l’agricoltura e i prodotti tradizionali legati a territori ricchi di tradizioni agricole e gastronomiche. Con una formula originale: Vito non cucina, ma va in casa di amici dove ascolta storie e assaggia piatti tradizionali, cucinati sempre con cura e amore ed utilizzando prodotti di grande eccellenza.

Le nuove puntate si potranno vedere su Gambero Rosso channel sulla piattaforma sky canali 133 e 415.alle ore 21.00 a partire da giovedì 13 luglio con Castelvittorio, poi a seguire il 20 luglio toccherà a Pigna con i Barbagiuai e la Capra e fagioli; il 27 luglio a Badalucco con l Stoccafisso alla badalucchese e la Frandura per finire il 3 agosto a Sanremo con la cucina con i fiori eduli.

Un viaggio molto slow ed ecologico, Vito infatti raggiunge le case degli amici in biciletta, senza fare rumore e con il suo sorriso, portando il pubblico alla scoperta di un mondo dove la qualità dei prodotti locali è esaltata da ricette uniche

E di amici nel Ponente ligure, Vito ne ha tanti a partire dal giornalista enogastronomico, Claudio Porchia, che lo ha accompagnato nella selezione dei piatti e delle storie da raccontare.

Una scelta non facile in una zona, che è un autentico giacimento gastronomico di prodotti e ricette straordinarie: la valle Nervia, in particolare Castelvittorio e Pigna, la valle Argentina a Badalucco ed infine Sanremo hanno ospitato la troupe del Gambero Rosso guidata dal bravissimo regista Nicola Telesca.

E in autunno non è escluso il ritorno di Vito e della troupe del Gambero Rosso per girare altre puntate, visto che molte ricette e storie non hanno trovato spazio in questa prima serie.