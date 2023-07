A Sanremo l’omaggio in musica dedicato a Vittorio De Scalzi: dal Tenco all’Alfano passando per le vie della città

Vittorio De Scalzi, cantante, polistrumentista, compositore e fondatore dei New Trolls, una delle band che, dal rock progressivo al pop, ha dominato la scena musicale italiana tra gli anni '70 e '80. Un genovese innamorato di Sanremo che diceva che qui «la musica si sente nell’aria» tutto l’anno, non solo per il Festival.

A Sanremo, il 14 luglio 2022 è stato eseguito l'ultimo indimenticabile “Concerto Grosso”: l’Auditorium Franco Alfano era al completo, il pubblico in piedi, gli applausi che non finivano mai. Solo dieci giorni dopo è stata chiara la grandezza del regalo che Vittorio De Scalzi aveva fatto al suo pubblico. Il suo ultimo saluto in musica, nella città che amava e che lo amava.

Un artista generoso, dotato di un’empatia unica, che manca a Sanremo, alla sua band, agli amici, ai suoi cari. Proprio loro il giorno della sua scomparsa avevano lanciato un invito sulla sua pagina Facebook: "Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola 'quella carezza della sera’... lui vi ascolterà."

Da questo invito è nata l’idea di realizzare un grande omaggio capace di unire diverse generazioni di artisti e coinvolgere il pubblico e la "gente di Sanremo", con i quali l’artista aveva un legame speciale. Due giorni in musica dedicati a Vittorio De Scalzi e alle sue canzoni senza tempo in diversi luoghi della città.

Il primo appuntamento nella sede del Club Tenco il 13 luglio alle 13.00 quando la stampa potrà incontrare il M° Roberto Izzo direttore della storica band di De Scalzi che proporrà all’Auditorium Alfano il 14 luglio “Concerto Grosso”. Presenti anche alcuni giovani artisti provenienti da Area Sanremo una manifestazione alla quale De Scalzi era molto vicino che dà l’opportunità ogni anno a talenti emergenti e indipendenti under 30 di farsi strada nel mondo della musica. Noor, Sarah Toscano, MonnaElisa, PierFrau, Senza_Cri, Giovanni Segreti Bruno, interpreteranno per le vie della città e all’interno del programma in scena all’Alfano alcuni tra i brani più amati dei New Trolls.

Venerdì 14 luglio alle 21.30 all’Auditorium Franco Alfano “Concerto Grosso” con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, il M° Roberto Izzo e la band di Vittorio De Scalzi che in questi giorni ha raccontato sui social: “Sarà il nostro omaggio a Vittorio. Con una band formidabile e un direttore d’orchestra e violinista top ci esibiremo in una personale replica di quello che è stato il nostro ultimo concerto. Non sarà facile portarlo a termine senza una lacrima” (Andrea Maddaloni).

Il M° Roberto Izzo aggiunge: “Oltre l’emozione, per me è stato un grande onore mettere mano ai brani di Vittorio e poterli orchestrare per la meravigliosa Sinfonica di Sanremo con la quale collaboro da tanti anni. Sarà difficile affrontare questo concerto per la prima volta senza Vittorio. Ci mancherà parecchio”.

All'interno del programma spazio a sei giovani artisti di Area Sanremo che interpreteranno “Quella carezza della sera”, “Miniera”, “Aldebaran”, “Signore, io sono Irish”, “L’onda che bagna lo scoglio” e “Quelle navi”. Un modo per dare seguito all’impegno di Vittorio De Scalzi nei confronti dei giovani e fare arrivare la musica dei New Trolls, senza tempo né confini, alle nuove generazioni. Un tema molto caro al M° Roberto Izzo che ricorda: “E’ proprio grazie all’attenzione che Vittorio aveva nei confronti dei giovani musicisti che mi trovo qui. L’ho conosciuto quando avevo 28 anni. Mi ha sentito suonare, gli è piaciuto il mio stile, ha creduto in me prima come violinista e poi come direttore. Con lui abbiamo girato tutto il mondo. Devo tanto a Vittorio e mi fa molto piacere all’interno del programma aprire degli spazi in cui dei giovani artisti possano farsi conoscere e misurarsi con la sua musica”.

