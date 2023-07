A Riva Ligure questa sera la commedia 'Pe chi u l'ha fame u pan u pá lasagne'

Giunge questa sera alle 21.30, in Piazza Ughetto a Riva Ligure, la commedia "Pe chi u l'ha fame u pan u pá lasagne" della Compagnia "Nasciui pè rie" fondata nel 2017 da Cavicchia Luigi e Faraldi Ornella, è una compagnia dialettale con lo scopo di mantenere le tradizioni.

L'assessore al Turismo e manifestazioni Francesco Benza ricorda che l'ingresso allo spettacolo sarà gratuito

La commedia.

A chi non piacerebbe essere sempre in forma? Avere un fisico da sportivo? Sicuramente non a Luigin proprietario di una palestra a cui piace soprattutto mangiare. Tra un salame e un piatto di pasta, l’ossessione della dieta arriva anche in casa Lasagna. La nuora Maria e la moglie Gina convincono LUIGIN, ad acquistare ”Slimming” un integratore che sostituisce i pasti. Tutta la famiglia verrà coinvolta, ma le reazioni e le ribellioni non tarderanno ad arrivare.

Tra battute e colpi di scena la commedia, di due atti, scorre piacevolmente, facendo passare una piacevole serata all’insegna delle risate.