A “Dalla Messa alla mensa” gli strozzapreti al pesto di don Giuseppe Scandurra (Video)

Dopo il successo di pubblico dell’ultima puntata del programma “Dalla Messa alla Messa”, di e con Renata Cantamessa, ci apprestiamo a preparare una portata condita di ironia e inter-regionalità: gli strozzapreti al pesto di Pasta Berruto nella versione ligure firmata da don Giuseppe Scandurra, parroco di Diano Borello.

STROZZAPRETI AL PESTO

320 g di Strozzapreti

120 g di patate

100 g di fagiolini

Per il pesto

25 g di Basilico Genovese DOP

1 spicchio di aglio di Vessalico

50 g di olio evo ligure

35 g di Parmigiano Reggiano

15 g di Pecorino

15 g di pinoli

1 pizzico di sale grosso

1. Mettete una pentola d’acqua sul fuoco, salate e quando bolle versate i fagiolini con le patate.

2. Fate cuocere per qualche minuto, poi aggiungete gli strozzapreti.

3. Nel frattempo mettete nel mortaio alcuni grani di sale grosso insieme all’aglio e lavorate il tutto con un pestello di legno effettuando dei movimenti rotatori. Aggiungete i pinoli e procedete nello stesso modo.

4. Unite le foglie di basilico e, in ultimo, Parmigiano e Pecorino, poi aggiungete un filo di olio evo.

5. Scolate la pasta e le verdure ancora leggermente al dente, avendo cura di conservare un po’ dell’acqua di cottura.

6. Prendete una terrina, versateci gli strozzapreti con le patate e i fagiolini, unite il pesto, aggiungete l’acqua di cottura messa da parte e mescolate bene per far amalgamare tutti gli ingredienti.

7. Impiattate, aggiungete un filo di olio evo a crudo e guarnite con qualche foglia di basilico.

