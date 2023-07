Ventimiglia: extracomunitario irregolare consegnato alla gendarmeria francese

Un extracomunitario è stato consegnato dalla Polizia di Ventimiglia alla gendarmeria francese per aver aggredito tre passanti. L’uomo, in uno stato di alterazione psico-fisica, è stato fermato dagli agenti mentre tentava di darsi alla fuga persistendo in atteggiamenti e comportamenti ostili. Dalle prime verifiche è emerso che lo straniero, irregolare sul territorio nazionale avrebbe aggredito due persone poiché intervenute a difesa di un’anziana signora aggredita dallo stesso.

Il soggetto, che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per percosse e verrà indagato in stato di libertà anche per lesioni, ingiurie e violenza e resistenza, è stato poi condotto in sicurezza a Ponte San Luigi e consegnato alle Autorità transalpine con una procedura di riammissione, nel rispetto della vigente normativa di settore.